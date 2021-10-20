https://tr.sputniknews.com/20211020/chpnin-tugva-onerisi-tbmmde-reddedildi-1050021889.html

CHP'nin TÜGVA önerisi TBMM'de reddedildi

CHP'nin TÜGVA önerisi TBMM'de reddedildi

CHP, aralarında TÜGVA ve TÜRGEV’in de bulunduğu vakıf ve derneklere kamudan yapılan kaynak aktarımlarının boyutlarının belirlenmesi için TBMM’de araştırma... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T22:30+0300

2021-10-20T22:30+0300

2021-10-20T22:30+0300

türkiye

chp

hdp

tbmm

türkiye gençlik vakfı (tügva)

tbmm genel kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27530b3a1b8973b4f473048e5e69831d.jpg

Son günlerde sıkça gündeme gelen TÜGVA Meclis Genel Kurulu’na da taşındı.HDP, TÜGVA'nın araştırılmasıyla ilgili önergeyi, CHP ise; Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve aralarında TÜGVA ve TÜRGEV'in de bulunduğu vakıf ile derneklere kamudan yapılan kaynak aktarımlarıyla ilgili önergeyi Meclis Başkanlığı’na sundu.Halk TV'nin haberine göre önergenin gerekçesinde, vakıfların kurucuların belirledikleri mal ve hakları bir amaca vakfetmek amacıyla kurulduğunu ancak son yıllarda vakıfların daha çok kamu kaynaklarından yararlanmak için kurulduğuna dikkat çekildi.Oy çokluğuyla reddedildiKonuya ilişkin yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. CHP'nin grup önerisi oyçokluğu ile reddedildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, hdp, tbmm, türkiye gençlik vakfı (tügva), tbmm genel kurulu