Cihat Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

"Bir de önemli bir konu var. Fransa ile Yunanistan arasındaki bu savunma işbirliği anlaşması. Olay çok büyük. Fransa, Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi mi? NATO üyesi. Peki Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan 'Bana yapılan saldırı sana yapılan saldırıdır' şeklindeki anlaşma NATO'nun içerisinde zaten yok mu? Var, 5. maddesi. O zaman neden yapıyorsun? Türkiye'yi hedef alıyorsan NATO ittifakı içinde bir başka NATO ülkesini hedef alan iki ülke var demektir. Bu ne demektir? NATO'nun ruhunu, birlik bütünlüğünü, müttefiklik bağlılığını temelden sarsıyor demektir Yunanistan ile Fransa. Ve kendi arasında NATO'nun dibini oyuyorlar demektir. Onun için Türkiye'nin bunun NATO'daki birlik ve bütünlüğe aykırı olduğunu dillendirmesi gerekir. Ve açıklıkla da şunu istemesi gerekir; siz iki NATO ülkesi olarak, kendinizi bu anlaşmayı neden imzalamak zorunda hissediyorsunuz? Ve NATO'da bu çatlağın ortaya konulması lazım. Üstü örtülmemesi lazım."