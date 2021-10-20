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Cihat Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
21:41 20.10.2021 (güncellendi: 21:52 20.10.2021)
© DHACihat Yaycı
© DHA
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'nin zayıf anında saldırı girişiminde bulunabileceğini belirterek, "S-400 hava savunma sistemlerinin bir an önce aktif edilmesi gerekiyor, devletimizin ve milletimizin güvenliğini sağlamamız lazımdır." dedi.
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde tırmanan gerilime ilişkin Haberler.com'dan Alperen Burak Ulucan ve Ali Keskin'e açıklamalarda bulundu.
Bölgeden son dönemde tırmanan tahrik ve kışkırtmalar nedeniyle S-400 hava savunma sistemlerinin bir an önce aktive edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Tümamiral Yaycı şu ifadeleri kullandı:
"Kimseyle müzakere etmeden S-400'leri aktive etmemiz elzem hale gelmiştir. Bunları aktive ederek, devletimizin ve milletimizin güvenliğini sağlamamız lazımdır. S-400 sistemi bir taarruz sistemi değildir, bir saldırı silahı değildir. Bu sistem bir savunma silahıdır. Sizin ülkenize bir uçak girerse işte o zaman onu düşürmek için devreye girer bu sistem. Yoksa siz S-400 sistemiyle Yunanistan'ı bombalayamazsınız. S-400 sistemiyle Şam'ı bombalayamazsınız, öyle bir şey yok. Bu yerden havaya atılan, adı üstünde hava savunma sistemi, hava taarruz sistemi değil. Ama Yunanistan'ın aldıklarının hepsi taarruz sistemi. Kime karşı? İtalya'ya karşı mı? Arnavutluk'a karşı mı? Makedonya'ya karşı mı? Bulgaristan'a karşı mı? Kime karşı? Türkiye'ye karşı."
'Yunanistan ve Fransa, NATO'nun dibini oyuyor'
"Bir de önemli bir konu var. Fransa ile Yunanistan arasındaki bu savunma işbirliği anlaşması. Olay çok büyük. Fransa, Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi mi? NATO üyesi. Peki Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan 'Bana yapılan saldırı sana yapılan saldırıdır' şeklindeki anlaşma NATO'nun içerisinde zaten yok mu? Var, 5. maddesi. O zaman neden yapıyorsun? Türkiye'yi hedef alıyorsan NATO ittifakı içinde bir başka NATO ülkesini hedef alan iki ülke var demektir. Bu ne demektir? NATO'nun ruhunu, birlik bütünlüğünü, müttefiklik bağlılığını temelden sarsıyor demektir Yunanistan ile Fransa. Ve kendi arasında NATO'nun dibini oyuyorlar demektir. Onun için Türkiye'nin bunun NATO'daki birlik ve bütünlüğe aykırı olduğunu dillendirmesi gerekir. Ve açıklıkla da şunu istemesi gerekir; siz iki NATO ülkesi olarak, kendinizi bu anlaşmayı neden imzalamak zorunda hissediyorsunuz? Ve NATO'da bu çatlağın ortaya konulması lazım. Üstü örtülmemesi lazım."