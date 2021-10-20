Sanatçı Durul Gence hayatını kaybetti

Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki sanatçı Durul Gence, yaşamını yitirdi. Gence, kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.
Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden kabul edilen Durul Gence hayatını kaybetti. Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan Gence, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki sanatçı Durul Gence, yaşamını yitirdi. Gence, kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.