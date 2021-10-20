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https://tr.sputniknews.com/20211020/durul-gence-hayatini-kaybetti-1050003220.html
Sanatçı Durul Gence hayatını kaybetti
Sanatçı Durul Gence hayatını kaybetti
Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden kabul edilen Durul Gence hayatını kaybetti. Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan Gence, rahatsızlığı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:02+0300
2021-10-20T14:02+0300
yaşam
müzik
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Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki sanatçı Durul Gence, yaşamını yitirdi. Gence, kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.
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müzik

Sanatçı Durul Gence hayatını kaybetti

14:02 20.10.2021
© Fotoğraf : Twitter Durul Gence
Durul Gence - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden kabul edilen Durul Gence hayatını kaybetti. Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan Gence, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki sanatçı Durul Gence, yaşamını yitirdi. Gence, kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.
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