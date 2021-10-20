https://tr.sputniknews.com/20211020/erdogan-bayraktara-takipsizlik-1049993285.html

Erdoğan Bayraktar'a takipsizlik

Erdoğan Bayraktar'a takipsizlik

İstanbul Başsavcılığı, 17-25 Aralık sürecinde istifa eden eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, hem tapeler hem teknik takip”... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T09:36+0300

2021-10-20T09:36+0300

2021-10-20T09:38+0300

türkiye

erdoğan bayraktar

17-25 aralık süreci

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Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Bayraktar, “Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” demişti. HKP, Bayraktar’ın açıklamalarını yargıya taşımış ve Bayraktar’ın yanı sıra eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan hakkında “suç işlemek için örgüt kurmak”, “zimmet”, “irtikap”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı olayla ilgili olarak daha önceden soruşturma yapıldığını belirterek soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.Ancak HKP, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, ‘savcılığın, ikrar ve itiraflara dair maddi gerçekliği araştırmaya lüzum görmediği ve göz ardı ettiği‘ kaydedildi. Kararı veren savcının ‘yetkisini kötüye kullandığı’ savunulan dilekçede, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Meclis başkanı Cemil Çiçek’in de tanık olarak dinlenmesi istendi. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, savcının “yıldırım hızıyla takipsizlik kararı verdiğini” belirtirken, kararın gerekçesi olan eski takipsizlik kararlarına işaret etti. Çolak, “Takipsizlik kararı, kazanılmış hak doğurmaz. İtiraflar yeni delil niteliğindedir. Yeni deliller ortaya çıktığı için yargılanmanın yenilenmesi gerekir” dedi. Bayraktar’ın “Tarafsız bir savcı çıksın, bu dosyaları incelesin. Gerek görürlerse Yüce Divan’a gitmekten de korkmam” açıklamasını anımsatan Çolak, “Bayraktar, ‘Savcılar çağırsın, bildiklerimi anlatacağım’ diyor, savcı ‘Hayır gelme’ diyor. Bu kararı böyle nitelendiriyoruz. Mevcut koşullarda çok bir sonuç beklemiyoruz ama yarın iklim değiştiğinde bu dosyalar kaçınılmaz olarak yeniden ele alınacak. O zaman hem failler hem de görevini yapmayan hâkim ve savcılar yargılanacak” diye konuştu.

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erdoğan bayraktar, 17-25 aralık süreci