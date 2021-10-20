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Facebook isim değişikliğine gidiyor
10:50 20.10.2021 (güncellendi: 10:51 20.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - logo
© REUTERS / Dado Ruvic
Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket ismini değiştirmek için harekete geçti. Buna göre, Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.
ABD medyası, Facebook'un meta veri tabanı oluşturma planını yansıtmak için şirket adını değiştirmeyi planladığını iddia etti.
The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erken de gelebileceği belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Facebook, uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.
Facebook, isim değiştirme söylentileri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Habere göre, yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.
Silikon Vadisi'nde şirketlerin hizmetlerini genişletmek için teklif verirken isimlerini değiştirmeleri alışılmadık bir durum değil.
Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.
The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erken de gelebileceği belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Facebook, uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.
Facebook, isim değiştirme söylentileri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Habere göre, yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.
Silikon Vadisi'nde şirketlerin hizmetlerini genişletmek için teklif verirken isimlerini değiştirmeleri alışılmadık bir durum değil.
Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.