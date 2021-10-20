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Facebook isim değişikliğine gidiyor
Facebook isim değişikliğine gidiyor
Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket ismini değiştirmek için harekete geçti. Buna göre, Instagram... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T10:50+0300
2021-10-20T10:51+0300
yaşam
facebook
mark zuckerberg
whatsapp
instagram
silikon vadisi
isim değişikliği
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ABD medyası, Facebook'un meta veri tabanı oluşturma planını yansıtmak için şirket adını değiştirmeyi planladığını iddia etti. The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erken de gelebileceği belirtildi. Haberde yer alan bilgilere göre Facebook, uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak. Facebook, isim değiştirme söylentileri hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Habere göre, yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek. Silikon Vadisi'nde şirketlerin hizmetlerini genişletmek için teklif verirken isimlerini değiştirmeleri alışılmadık bir durum değil.Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/instagram-coktu-1049658163.html
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facebook, mark zuckerberg, whatsapp, instagram, silikon vadisi, isim değişikliği, teknoloji

Facebook isim değişikliğine gidiyor

10:50 20.10.2021 (güncellendi: 10:51 20.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket ismini değiştirmek için harekete geçti. Buna göre, Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.
ABD medyası, Facebook'un meta veri tabanı oluşturma planını yansıtmak için şirket adını değiştirmeyi planladığını iddia etti.

The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erken de gelebileceği belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Facebook, uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.

Facebook, isim değiştirme söylentileri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Habere göre, yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.

Silikon Vadisi'nde şirketlerin hizmetlerini genişletmek için teklif verirken isimlerini değiştirmeleri alışılmadık bir durum değil.

Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
DÜNYA
Facebook ve Instagram'a bir haftada 2. kez erişim sıkıntısı yaşanıyor
8 Ekim, 21:52
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