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https://tr.sputniknews.com/20211020/guvenlik-kameralarina-yakalanmamak-icin-hirsizlik-yapmadan-once-provasini-yapti-1050001257.html
Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı
Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı
Gözüne kestirdiği koltuğu alacağı sırada güvenlik kameralarını fark eden şahsın yaptığı provayı izleyen market sahibi, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:17+0300
2021-10-20T13:32+0300
koltuk
türkiye
hırsızlık
güvenlik kamerası
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Antalya’da cadde üzerinde Selim Erden’e ait marketin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, dışarıya konulan koltuğu gözüne kestirdi.Koltuğa yaklaşınca güvenlik kameralarını fark eden kişi, geldiği yola doğru geri dönerek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre koltuğu nasıl alacağını düşünen şüpheli, ardından ceketiyle yüzünü kapatarak hızlı adımlarla ilerlediği marketin önünden koltuğu alarak uzaklaştı.Şahsın yaptığı tüm hazırlık ve hırsızlık eylemi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi Selim Erden ise, koltuğun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görüntüleri izleyince gülme krizine giren Erden, şüpheliyi polise şikayet etmeye gerek duymadı.‘Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin'Olayı anlatan Selim Erden, “Şurada ufacık koltuk vardı, onda oturuyorduk. Sağ olsun arkadaş gece gelip almış. Kameradan dolayı herhalde kendini gizlemeye çalışmış. Alıp hızlıca kaçıyor bir de. Bir koltuk için polise şikayet etmeye gerek yok. Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin” dedi.
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koltuk, hırsızlık, güvenlik kamerası

Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı

13:17 20.10.2021 (güncellendi: 13:32 20.10.2021)
© İHAAntalya, hırsızlık provası
Antalya, hırsızlık provası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Gözüne kestirdiği koltuğu alacağı sırada güvenlik kameralarını fark eden şahsın yaptığı provayı izleyen market sahibi, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını izlesin” dedi.
Antalya’da cadde üzerinde Selim Erden’e ait marketin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, dışarıya konulan koltuğu gözüne kestirdi.
Koltuğa yaklaşınca güvenlik kameralarını fark eden kişi, geldiği yola doğru geri dönerek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre koltuğu nasıl alacağını düşünen şüpheli, ardından ceketiyle yüzünü kapatarak hızlı adımlarla ilerlediği marketin önünden koltuğu alarak uzaklaştı.
Şahsın yaptığı tüm hazırlık ve hırsızlık eylemi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi Selim Erden ise, koltuğun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görüntüleri izleyince gülme krizine giren Erden, şüpheliyi polise şikayet etmeye gerek duymadı.

‘Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin'

Olayı anlatan Selim Erden, “Şurada ufacık koltuk vardı, onda oturuyorduk. Sağ olsun arkadaş gece gelip almış. Kameradan dolayı herhalde kendini gizlemeye çalışmış. Alıp hızlıca kaçıyor bir de. Bir koltuk için polise şikayet etmeye gerek yok. Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin” dedi.
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