https://tr.sputniknews.com/20211020/guvenlik-kameralarina-yakalanmamak-icin-hirsizlik-yapmadan-once-provasini-yapti-1050001257.html

Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı

Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı

Gözüne kestirdiği koltuğu alacağı sırada güvenlik kameralarını fark eden şahsın yaptığı provayı izleyen market sahibi, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:17+0300

2021-10-20T13:17+0300

2021-10-20T13:32+0300

koltuk

türkiye

hırsızlık

güvenlik kamerası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001034_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0486422dcb7a2608c687422654600b96.jpg

Antalya’da cadde üzerinde Selim Erden’e ait marketin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, dışarıya konulan koltuğu gözüne kestirdi.Koltuğa yaklaşınca güvenlik kameralarını fark eden kişi, geldiği yola doğru geri dönerek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre koltuğu nasıl alacağını düşünen şüpheli, ardından ceketiyle yüzünü kapatarak hızlı adımlarla ilerlediği marketin önünden koltuğu alarak uzaklaştı.Şahsın yaptığı tüm hazırlık ve hırsızlık eylemi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi Selim Erden ise, koltuğun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görüntüleri izleyince gülme krizine giren Erden, şüpheliyi polise şikayet etmeye gerek duymadı.‘Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin'Olayı anlatan Selim Erden, “Şurada ufacık koltuk vardı, onda oturuyorduk. Sağ olsun arkadaş gece gelip almış. Kameradan dolayı herhalde kendini gizlemeye çalışmış. Alıp hızlıca kaçıyor bir de. Bir koltuk için polise şikayet etmeye gerek yok. Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koltuk, hırsızlık, güvenlik kamerası