İmamoğlu: Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın, önerge hakkı olsun

"Düzenlenecek kanunla, muhtarlığın bütçesi net olarak tanımlanır. Nasıl kaymakamlığın bütçesi varsa, nasıl belediye başkanlığının bütçesi varsa, muhtarlığın da bütçesi tanımlanır görevi mukabilinde, görevinin sınırları içerisinde. Abartılı bir şey istemez zaten muhtar. Öyle bir derdi yok. Nüfusuna göre, yapısına göre, sistemine göre tanımlanır. Ve bu çok makul bir bütçe şekliyle tanımlanır. Bu ister belediyeler üzerinden yönetilir, ister kaymakamlıklar üzerinden yönetilir. Zor bir şey değil. Niye ortada birisi için çözüm, birisi için bahane olsun? Ya vardır ya yoktur. Buradan ben duyuruyorum. Kardeşim, muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın. Oy hakkı olmasın ama ilçe meclislerine katılsın. Önerge verme hakkı olsun. Önergeleri mecliste okusun. Gündeme alınır, alınmaz; o ayrı. Ama görevinin sorumluluğunu yerine getirecek kanallar açık olsun, mekanizmalar açık olsun. Ben bunu ilçe belediye başkanlığım döneminde yaptım. Keyif de aldım. İşime de çok yaradı. Buradan da Meclis'e mesaj yolluyorum. Lütfen, hükümetin bu konuda, bir kanun taslağının çalışmasını yapmasını, tarafları masaya davet etmesini sağlayın. Siyasi partiler orada, muhtarlar burada, yerel yöneticiler burada. Konuşalım; ortak akılla, birkaç metinde bu iş sağlama bağlayalım. 'O onu verdi, bu bunu verdiyle' bu iş olmaz"