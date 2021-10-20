Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211020/imamoglu-muhtarlarimiz-ilce-meclislerine-katilsin-onerge-hakki-olsun-1050023938.html
İmamoğlu: Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın, önerge hakkı olsun
İmamoğlu: Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın, önerge hakkı olsun
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın. Oy hakkı olmasın ama ilçe meclislerine katılsın. Önerge verme... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T23:37+0300
2021-10-20T23:45+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
muhtar
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049426288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a84af8614f65e9b2500e791a6a8c35b.jpg
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen davete, İstanbul genelinde görev yapan muhtarlar katıldı.Programda konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049426288_267:0:1227:720_1920x0_80_0_0_b3fe06da4fa834266ac77f060806a17b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), muhtar, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın, önerge hakkı olsun

23:37 20.10.2021 (güncellendi: 23:45 20.10.2021)
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın. Oy hakkı olmasın ama ilçe meclislerine katılsın. Önerge verme hakkı olsun. Önergeleri mecliste okusun. Gündeme alınır, alınmaz; o ayrı. Ama görevinin sorumluluğunu yerine getirecek kanallar açık olsun, mekanizmalar açık olsun" dedi.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen davete, İstanbul genelinde görev yapan muhtarlar katıldı.
Programda konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Düzenlenecek kanunla, muhtarlığın bütçesi net olarak tanımlanır. Nasıl kaymakamlığın bütçesi varsa, nasıl belediye başkanlığının bütçesi varsa, muhtarlığın da bütçesi tanımlanır görevi mukabilinde, görevinin sınırları içerisinde. Abartılı bir şey istemez zaten muhtar. Öyle bir derdi yok. Nüfusuna göre, yapısına göre, sistemine göre tanımlanır. Ve bu çok makul bir bütçe şekliyle tanımlanır. Bu ister belediyeler üzerinden yönetilir, ister kaymakamlıklar üzerinden yönetilir. Zor bir şey değil. Niye ortada birisi için çözüm, birisi için bahane olsun? Ya vardır ya yoktur. Buradan ben duyuruyorum. Kardeşim, muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın. Oy hakkı olmasın ama ilçe meclislerine katılsın. Önerge verme hakkı olsun. Önergeleri mecliste okusun. Gündeme alınır, alınmaz; o ayrı. Ama görevinin sorumluluğunu yerine getirecek kanallar açık olsun, mekanizmalar açık olsun. Ben bunu ilçe belediye başkanlığım döneminde yaptım. Keyif de aldım. İşime de çok yaradı. Buradan da Meclis'e mesaj yolluyorum. Lütfen, hükümetin bu konuda, bir kanun taslağının çalışmasını yapmasını, tarafları masaya davet etmesini sağlayın. Siyasi partiler orada, muhtarlar burada, yerel yöneticiler burada. Konuşalım; ortak akılla, birkaç metinde bu iş sağlama bağlayalım. 'O onu verdi, bu bunu verdiyle' bu iş olmaz"
960000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:293 gündür haber alınamıyordu: Banyosunda sırtından 13 kez bıçaklanmış halde bulundu
00:10Moderna'nın kurucusu: Aşılarla ilgili internette yer alan bilgiler yanlış ve tehlikeli
00:07ABD'nin Suriye’deki üssüne drone saldırısı
DünAltıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli
DünJaponya'da ilk deepfake davası: Pornografik görüntülerdeki sansürü kaldıran kişi tutuklandı
Dünİngiltere Sağlık Bakanı: Kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebilir
DünProf. Dr. Ceyhan: Eğitim sistemi karışacak, tanı testleri acilen devreye alınmalı
Dünİmamoğlu: Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın, önerge hakkı olsun
DünTürk-İş'den kağıt toplayıcılarına destek: Gecenin yarısında 100 kilogramlık 'çekçek'le geçiniyorlar
DünSuriye Devlet Başkanı Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
DünBirol Yıldırım'ın gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 12 polis 'işkence' suçundan yargılanacak
DünBoynundaki tasmayla hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
DünCHP'li vekil Beko: 200 bine yakın EYT'liye maaş bağlanacak olsa sadece 10-15 milyar lira gerekiyor
Dünİzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı
DünBakan Koca: Artık vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız
DünProf. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama
DünABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Rachel Levine, ülkenin ilk açık trans oramirali oldu
DünCem Gürdeniz, yurt dışı yasağından dolayı Fransa'daki 'Doğu Akdeniz' konulu konferansa katılamayacak
DünCHP'nin TÜGVA önerisi TBMM'de reddedildi
DünBakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Otobüs seferleri talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu