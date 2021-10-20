https://tr.sputniknews.com/20211020/isteyene-kovid-bulastiran-tek-tesis-gonullulere-4-bin-sterlin-verilecek-1050002591.html

İsteyene Kovid bulaştıran tek tesis: Gönüllülere 4 bin sterlin verilecek

İsteyene Kovid bulaştıran tek tesis: Gönüllülere 4 bin sterlin verilecek

İngiltere oldukça ilginç bir deneye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bir firma insanların deneysel aşılara veya tedavilere nasıl cevap verdiklerini saptamak... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:46+0300

2021-10-20T13:46+0300

2021-10-20T13:48+0300

koronavirüs

ingiltere

deney

bulaşma

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İngiltere'de ülkenin başkenti Londra'da laboratuvara dönüştürülen bir otel, dünyada insanlara Kovid-19 bulaştıran ilk tesis olmaya hazırlanıyor.Hürriyet’in New York Post'tan aktardığı habere göre, Open Orphan isimli firma virüsü taşımaya gönüllü olan kişilere 4 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) verecek.Ekip bu deney ile insanların deneysel aşılara veya tedavilere nasıl cevap verdiklerini saptamayı umuyor.Diğer virüsler de denenecekŞirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada test kapsamında sadece Kovid-19 değil diğer virüs ve bakteriler de gönüllülere verilecek.Gönüllüler yaklaşık 2 hafta boyunca bu tesisteki tek kişilik odalarda kalacak. Söz konusu testlerin önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.Bir süredir bu deneyin hazırlıklarını yapan firma bu açıklama ile merakla beklenen projenin detaylarını ilk defa kamuoyu ile paylaşmış oldu.Salgından en çok etkilenen 4. ülkeVaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4. ülke olan İngiltere'de yaklaşık 8.5 milyon kişiye virüs bulaştı.Kovid-19 140 bine yakın kişinin hayatına mal olurken, 7 milyona yakın kişi ise virüsü yenmeyi başardı.Salgından en çok etkilenen ülke ABD'de ise virüs 46 milyona yakın insana bulaştı ve 746 bin 509 cana mal oldu.Worldometers verilerine göre, ABD'yi Delta'nın ilk görüldüğü ülke olan Hindistan ve Brezilya izliyor.

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ingiltere, deney, bulaşma