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İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı
© Sputnik / Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığıİzmir'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
İzmir'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir depoda karışımlı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili başlatılan çalışma sonucunda bir depoya baskın yapıldı. Ekiplerce depoda yapılan aramada 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 1 depoda yapılan aramada, 109.500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır."
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce;— KOM Daire Başkanlığı (@KomDaire) October 20, 2021
1⃣ depoda yapılan aramada, 1⃣0⃣9⃣.5⃣0⃣0⃣ litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1⃣ şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.@EmniyetGM#KOM #Kaçakçılık pic.twitter.com/Y9wUhWXRRU