https://tr.sputniknews.com/20211020/izmirde-110-bin-litre-karisimli-akaryakit-ele-gecirildi-bir-kisi-gozaltina-alindi-1050022642.html

İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T22:55+0300

2021-10-20T22:55+0300

2021-10-20T22:55+0300

türkiye

izmir

akaryakıt

kaçakçılık

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir depoda karışımlı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili başlatılan çalışma sonucunda bir depoya baskın yapıldı. Ekiplerce depoda yapılan aramada 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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izmir, akaryakıt, kaçakçılık