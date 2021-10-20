https://tr.sputniknews.com/20211020/kadin-kocasinin-telefonuna-casus-program-yukledi-kocasi-ise-eve-gizli-kamera-sistemi-kurdu-1049992342.html

Kadın, kocasının telefonuna casus program yükledi, kocası ise eve gizli kamera sistemi kurdu

Kadın, kocasının telefonuna casus program yükledi, kocası ise eve gizli kamera sistemi kurdu

İstanbul’da yaşanan boşanma davası, Hollywood filmlerini aratmadı. Bilgisayarına karısı tarafından casus program yüklendiğini fark eden koca, eve gizli kamera... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T08:07+0300

2021-10-20T08:07+0300

2021-10-20T08:13+0300

yaşam

boşanma

duruşma

boşanma davası

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İstanbul'da yaşayan Canan B., eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle kocasının bilgisayarına casus program yükledi. Programı fark eden koca ise eşini dinlemeye alarak eve gizli kamera sistemi kurdu. Aile içinde yaşanan tartışmalar sonrasında Hasan B., kendisine ağır küfürler eden eşi Canan B.'ye fiziksel şiddet uygulayarak kadını darp etti.Darp edilince mahkemeye gittiSabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Canan B. darp edildikten sonra kocasına karşı boşanma davası açtı. Kadın eşinin ağır kusurlu olduğunu belirterek maddi- manevi tazminat ve nafaka talebinde de bulundu. Buna karşılık Hasan B. de eşinin bilgisayarına casus yazılım yüklediğini, fiziksel şiddet uyguladığı olayda da karısının kendisine ağır hakaretler ettiğini belirterek ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Hasan B. eşinin hakaret ettiğini duyan üçüncü kişileri de tanık olarak mahkemede dinlettirdi.Erkek daha fazla kusurluAile Mahkemesi, kocanın delil olarak sunduğu ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmayacağını, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşine fiziksel şiddet uygulayan erkeğin fazla kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi.Yargıtay karar verdiTazminat ve nafaka ödemesi de kararlaştırılan Hasan B., eşinin daha fazla kusurlu olduğunu iddia ederek yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde duruşmalı olarak görülen davada, kadının bilgisayara casus program yüklediği, kocanın delil olarak dayandığı ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmamasında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi. Boşanmaya sebebiyet veren fiziksel şiddet olayıyla da kocanın fazla kusurlu bulunmasında bir isabetsizlik bulunmadığına karar veren 2. Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

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boşanma, duruşma, boşanma davası