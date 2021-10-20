Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211020/netflixin-abone-sayisi-yilin-3-ceyreginde-squid-game-ile-beklenenden-cok-artti-1049987558.html
Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde 'Squid Game' ile beklenenden çok arttı
Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde 'Squid Game' ile beklenenden çok arttı
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde "Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisine yönelik yoğun ilginin de etkisiyle 4,4... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T00:46+0300
2021-10-20T00:46+0300
yaşam
netflix
squid game
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049783086_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e92c457943b6134e59b273f42c499516.jpg
Netflix, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 7,5 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 6,4 milyar dolar düzeyindeydi.Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 790 milyon dolar olmuştu. Netflix'in hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,74 dolardan 3,19 dolara çıktı.Netflix'in şimdiye kadarki en büyük televizyon şovuŞirketin abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyon artarak beklentileri geride bıraktı. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 3,8 milyon artması bekleniyordu.Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 213,6 milyona ulaştı.Şirketin üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artışta Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisine yönelik yoğun ilginin etkili olduğu belirtildi. Netflix'ten yapılan açıklamada, 17 Eylül'de yayınlanan dizinin, şirketin "şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu" olduğu kaydedildi.Squid Game'in popülaritesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünya genelinde 142 milyon hanenin diziyi ilk dört haftasında izlediği ve dizinin 94 ülkede Netflix'in 1 numaralı programı olarak derecelendirildiği aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049783086_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_ea470672ac59a499396e74dd30c3fe3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, squid game

Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde 'Squid Game' ile beklenenden çok arttı

00:46 20.10.2021
© AFP 2021Squid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021
Abone ol
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde "Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisine yönelik yoğun ilginin de etkisiyle 4,4 milyon artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Netflix, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 7,5 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 6,4 milyar dolar düzeyindeydi.
Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 790 milyon dolar olmuştu. Netflix'in hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,74 dolardan 3,19 dolara çıktı.

Netflix'in şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu

Şirketin abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyon artarak beklentileri geride bıraktı. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 3,8 milyon artması bekleniyordu.
Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 213,6 milyona ulaştı.
Şirketin üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artışta Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisine yönelik yoğun ilginin etkili olduğu belirtildi. Netflix'ten yapılan açıklamada, 17 Eylül'de yayınlanan dizinin, şirketin "şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu" olduğu kaydedildi.
Squid Game'in popülaritesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünya genelinde 142 milyon hanenin diziyi ilk dört haftasında izlediği ve dizinin 94 ülkede Netflix'in 1 numaralı programı olarak derecelendirildiği aktarıldı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:19Şoygu: Kuzey Kutbu çevresinde dünya turu yapacağız
01:16Durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti
01:08Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı
01:02Cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı: 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'
00:56Lübnan Başbakanı Mikati: IMF ile iş birliği programını yıl bitmeden tamamlamayı umuyoruz
00:52Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da
00:46Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde 'Squid Game' ile beklenenden çok arttı
00:31Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu konuşuyor, arkasından büyükelçiler konuşma yapıyor, organize işler bunlar
00:31Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi
00:30NATO’nun eşitlik temelinde diyalogdan vazgeçmesi Rusya’nın temsilciliğinin kapanmasına yol açtı
00:26Meksika'da müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni
00:13Türk Pediatri Kurumu'ndan 'çocuklara Kovid-19 aşısı' açıklaması: Teşvik etmeye çalışıyoruz
00:03Kendilerini doktor olarak tanıtan dolandırıcı çift Gemlik'te yakalandı
DünÇin'de suç işleyen çocukların ebeveynlerinin cezalandırılması gündemde
DünSergen Yalçın, 4-1'lik Lizbon mağlubiyetini yorumladı: 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'
DünEvde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları sosyal medya üzerinden piyasaya sürdü
DünRusya: Azerbaycan’ın serbest bıraktığı 5 Ermeni esir Erivan’a ulaştırıldı
DünABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: Daha fazla provokasyondan kaçının
DünBioNTech aşısının gençlerdeki koruyuculuk oranı açıklandı
DünABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu