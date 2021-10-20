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Prof. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, Van'da meydana gelen 3.8 ile 4.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "2011 yılında burada 7,2'lik deprem olduğu için ben özellikle bu... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T22:46+0300
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van
naci görür
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05’te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.'Kandilli'den açıklama'Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Tuşba merkezli ilk depremi 3.8, ikinci depremi ise 4.3 olarak açıkladı. Her iki depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu.'Bu depremler buradaki bindirme fayları üzerinde'Art arda gelen depremlerde ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
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van, naci görür, deprem

Prof. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama

22:46 20.10.2021
© DHANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Prof. Dr. Naci Görür, Van'da meydana gelen 3.8 ile 4.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "2011 yılında burada 7,2'lik deprem olduğu için ben özellikle bu yörede büyük bir deprem beklemiyorum" yorumunda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05’te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.
Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.

'Kandilli'den açıklama'

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Tuşba merkezli ilk depremi 3.8, ikinci depremi ise 4.3 olarak açıkladı. Her iki depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu.

'Bu depremler buradaki bindirme fayları üzerinde'

Art arda gelen depremlerde ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"11 Ekim'de olduğu gibi Van Gölünün hemen doğusunda bugün de 3.7-4.1 büyüklüğünde depremler oldu. Bu depremler buradaki bindirme fayları üzerinde. Daha önce de yazdığım gibi, Arap levhası Avrasya levhasına doğru ilerleyip Doğu Anadolu'yu sıkıştırınca burada D-B yönlü bindirme ve ters faylar ile KD-GB ve KB-GD doğrultu atımlı faylar oluşuyor. Van Gölü doğusu sıkışıp yükseliyor ve küçük küçük depremler oluşturuyor. 2011 yılında burada 7,2'lik deprem olduğu için ben özellikle bu yörede büyük bir deprem beklemiyorum"

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