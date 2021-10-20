https://tr.sputniknews.com/20211020/prof-dr-naci-gorurden-vandaki-depremlere-iliskin-aciklama-1050022417.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Van'da meydana gelen 3.8 ile 4.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "2011 yılında burada 7,2'lik deprem olduğu için ben özellikle bu... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T22:46+0300

2021-10-20T22:46+0300

2021-10-20T22:46+0300

türkiye

van

naci görür

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05’te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.'Kandilli'den açıklama'Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Tuşba merkezli ilk depremi 3.8, ikinci depremi ise 4.3 olarak açıkladı. Her iki depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu.'Bu depremler buradaki bindirme fayları üzerinde'Art arda gelen depremlerde ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

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van, naci görür, deprem