https://tr.sputniknews.com/20211020/samda-patlama-14-kisi-hayatini-kaybetti-1049992669.html

Şam'da patlama: 14 kişi hayatını kaybetti

Şam'da patlama: 14 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri araçta patlama meydana geldi. Yaşanan olayda, 14 asker yaşamını yitirdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T08:59+0300

2021-10-20T08:59+0300

2021-10-20T08:57+0300

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suriye

şam

patlama

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Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri otobüste meydana gelen patlamalarda 14 asker hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir kaynak, toplamda 3 bomba tespit edildiğini ancak yalnızca iki tanesinin patladığını söyledi. Damarose Oteli yakınında yaşanan olayda, patlamayan diğer bombanın ise uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi:"Otobüse patlayıcılar yerleştirildi. İkisi patladı, üçüncüsü çalışmadı, mayın toplayıcıları tarafından etkisiz hale getirildi."

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suriye, şam, patlama