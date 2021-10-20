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https://tr.sputniknews.com/20211020/samda-patlama-14-kisi-hayatini-kaybetti-1049992669.html
Şam'da patlama: 14 kişi hayatını kaybetti
Şam'da patlama: 14 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri araçta patlama meydana geldi. Yaşanan olayda, 14 asker yaşamını yitirdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T08:59+0300
2021-10-20T08:59+0300
2021-10-20T08:57+0300
dünya
suriye
şam
patlama
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Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri otobüste meydana gelen patlamalarda 14 asker hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir kaynak, toplamda 3 bomba tespit edildiğini ancak yalnızca iki tanesinin patladığını söyledi. Damarose Oteli yakınında yaşanan olayda, patlamayan diğer bombanın ise uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi:"Otobüse patlayıcılar yerleştirildi. İkisi patladı, üçüncüsü çalışmadı, mayın toplayıcıları tarafından etkisiz hale getirildi."
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suriye, şam, patlama
Şam'da patlama: 14 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri araçta patlama meydana geldi. Yaşanan olayda, 14 asker yaşamını yitirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri otobüste meydana gelen patlamalarda 14 asker hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili
Sputnik'e konuşan bir kaynak, toplamda 3 bomba tespit edildiğini ancak yalnızca iki tanesinin patladığını söyledi.
Damarose Oteli yakınında yaşanan olayda,
patlamayan diğer bombanın ise uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi: "Otobüse patlayıcılar yerleştirildi. İkisi patladı, üçüncüsü çalışmadı, mayın toplayıcıları tarafından etkisiz hale getirildi."