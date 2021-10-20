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Son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T22:16+0300
2021-10-20T22:38+0300
koronavirüs
son dakika
fahrettin koca
sağlık bakanı
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Güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan günlük duruma ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:
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son dakika, fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs bilim kurulu

Son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti

22:16 20.10.2021 (güncellendi: 22:38 20.10.2021)
© AATürkiye vaka, koronavirüs
Türkiye vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan günlük duruma ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:
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