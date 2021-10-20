Son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti

Güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan günlük duruma ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan günlük duruma ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:
Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı. pic.twitter.com/5RaOgVa0kq