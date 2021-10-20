https://tr.sputniknews.com/20211020/soygu-2023-yilinda-belarusla-birlik-kalkani-ortak-tatbikatini-gerceklestirecegiz-1050013598.html

Şoygu: 2023 yılında Belarus'la 'Birlik Kalkanı' ortak tatbikatını gerçekleştireceğiz

Şoygu: 2023 yılında Belarus'la 'Birlik Kalkanı' ortak tatbikatını gerçekleştireceğiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2023 yılında Belarus'la 'Birlik Kalkanı' ortak tatbikatını gerçekleştireceklerini ve bu tatbikatın 2023'ün en kapsamlı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T17:39+0300

2021-10-20T17:39+0300

2021-10-20T17:39+0300

savunma

sergey şoygu

rusya

belarus

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Rusya ve Belarus'un savunma bakanlıklarının yönetimleri, Moskova'da bir toplantı yaparak askeri işbirliği konularını masaya yatırdı.Toplantının ardından açıklama yapan Şoygu, "Savunma bakanlıklarımızın 2019'dan 2021'e kadarki ortak faaliyetlerinin sonuçları ele alındı ve onaylandı, 2024 yılına kadar askeri güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler planlandı ve ilgili plan onaylandı. Bu belgede öngörülen en kapsamlı faaliyet, 2023 yılında yapılacak olan 'Birlik Kalkanı' ortak tatbikatı" dedi.Şoygu, devlete ait hava araçlarının uçuş güvenliği alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla tehlikeli faktörler ve uçakların karıştığı havacılık olayları hakkında bilgi alışverişi prosedürünün iyileştirilmesine yönelik öneriler hazırlanacağını kaydetti.Şoygu, Rusya ve Belarus ordusunun bölgesel düzeyde gruplaşmasının desteklenmesi için 2026 yılına kadarki dönemi kapsayan Birlik Devleti programı hazırlanacağını belirtti.'NATO, Birlik Devleti sınırlarında askeri altyapısını güçlendirmeye devam ediyor'Bu arada Şoygu, NATO'nun Birlik Devleti sınırlarının hemen yakınında askeri altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.Rusya Savunma Bakanı, "NATO bloğunun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları yakınındaki varlığı artıyor, askeri altyapısı geliştiriliyor, silah, askeri teçhizat ve malzeme stokları oluşturuluyor, birliklerin intikaline yönelik faaliyetler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin Polonya ve Baltık ülkelerine zırhlı kara kuvvetleri tugayı ve dört çok uluslu tabur taktik grubu gönderdiğine, ayrıca koalisyonun Romanya, Polonya ve Letonya'da NATO birimleri kurduğuna dikkat çeken Şoygu, NATO acil müdahale birliklerindeki asker sayısının 25 binden 40 bine çıkarak neredeyse iki kat arttığını vurguladı.'NATO'nun keşif ve taktik uçuşları yüzde 30 arttı'Şoygu, NATO hava kuvvetlerine ait keşif ve taktik uçaklarının Rusya sınırları yakınında gerçekleştirdiği uçuşların sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttığının altını çizdi.NATO himayesindeki operasyonel ve askeri hazırlıkların çok yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Şoygu, "Her yıl Birlik Devleti'nin batı sınırında senaryosu Rusya'yla silahlı bir çatışmaya dayanan 30'dan fazla tatbikat düzenleniyor. İttifak üyesi olmayan Gürcistan, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya bu tatbikatlara giderek daha fazla katılıyor. Baltık ülkelerinin, Polonya'nın toprakları ve Baltık Denizi havzası manevralar için daha aktif olarak kullanılmaya başlandı" diye konuştu.

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sergey şoygu, rusya, belarus