https://tr.sputniknews.com/20211020/soygu-kuzey-kutbu-cevresinde-dunya-turu-yapacagiz-1049988453.html

Şoygu: Kuzey Kutbu çevresinde dünya turu yapacağız

Şoygu: Kuzey Kutbu çevresinde dünya turu yapacağız

Rusya Savunma Bakanı ve Rus Coğrafya Topluluğu Başkanı Sergey Şoygu, Rus Coğrafya Topluluğu ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kuzey Kutbu çevresinde dünya turu... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T01:19+0300

2021-10-20T01:19+0300

2021-10-20T01:19+0300

dünya

rusya

sergey şoygu

kuzey kutbu

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044263832_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_ee9a1584e239e42d28b4ec88db11c346.jpg

Rusya Savunma Bakanı ve Rus Coğrafya Topluluğu Başkanı Sergey Şoygu, Moskova'daki Rus Ordusu Merkez Binası'nda gerçekleşen Rus Coğrafya Topluluğu ödül töreninde, ödül alanları tebrik etti.Törende, Rus Coğrafya Topluluğu üyesi İsveçli bilim insanı ve gezgin Frederic Paulsen'in projelerine değinen Şoygu, “İki yıl önce onunla bu projeler hakkında konuşmuştuk. Kesinlikle gerçekleştireceğiz. Bir dünya turu yapacağız, ancak ekvator boyunca değil, Kuzey Kutbu çevresinde. Bunu çok istiyordu” dedi.Rus Coğrafya Topluluğu Mütevelli Heyeti’ne başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, törene video konferans yoluyla katılarak ödül sahiplerini kutladı.

rusya

kuzey kutbu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey şoygu, kuzey kutbu, dünya