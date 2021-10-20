Şoygu: Kuzey Kutbu çevresinde dünya turu yapacağız

Rusya Savunma Bakanı ve Rus Coğrafya Topluluğu Başkanı Sergey Şoygu, Moskova'daki Rus Ordusu Merkez Binası'nda gerçekleşen Rus Coğrafya Topluluğu ödül töreninde, ödül alanları tebrik etti.Törende, Rus Coğrafya Topluluğu üyesi İsveçli bilim insanı ve gezgin Frederic Paulsen'in projelerine değinen Şoygu, “İki yıl önce onunla bu projeler hakkında konuşmuştuk. Kesinlikle gerçekleştireceğiz. Bir dünya turu yapacağız, ancak ekvator boyunca değil, Kuzey Kutbu çevresinde. Bunu çok istiyordu” dedi.Rus Coğrafya Topluluğu Mütevelli Heyeti’ne başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, törene video konferans yoluyla katılarak ödül sahiplerini kutladı.
Rusya Savunma Bakanı ve Rus Coğrafya Topluluğu Başkanı Sergey Şoygu, Rus Coğrafya Topluluğu ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kuzey Kutbu çevresinde dünya turu yapacaklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı ve Rus Coğrafya Topluluğu Başkanı Sergey Şoygu,Moskova'daki Rus Ordusu Merkez Binası'nda gerçekleşen Rus Coğrafya Topluluğu ödül töreninde, ödül alanları tebrik etti.
Törende, Rus Coğrafya Topluluğu üyesi İsveçli bilim insanı ve gezgin Frederic Paulsen'in projelerine değinen Şoygu, “İki yıl önce onunla bu projeler hakkında konuşmuştuk. Kesinlikle gerçekleştireceğiz. Bir dünya turu yapacağız, ancak ekvator boyunca değil, Kuzey Kutbu çevresinde. Bunu çok istiyordu” dedi.
Rus Coğrafya Topluluğu Mütevelli Heyeti’ne başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, törene video konferans yoluyla katılarak ödül sahiplerini kutladı.