Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211020/turk-pediatri-kurumundan-cocuklara-kovid-19-asisi-aciklamasi-tesvik-etmeye-calisiyoruz-1049986349.html
Türk Pediatri Kurumu'ndan 'çocuklara Kovid-19 aşısı' açıklaması: Teşvik etmeye çalışıyoruz
Türk Pediatri Kurumu'ndan 'çocuklara Kovid-19 aşısı' açıklaması: Teşvik etmeye çalışıyoruz
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını onayladıklarını ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T00:13+0300
2021-10-20T00:13+0300
koronavirüs
türk pediatrik onkoloji grubu derneği
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1044353428_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_256419e8634aa1a8a985e031a2c7ac98.jpg
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, Antalya'da düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi'nin ana gündeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu belirterek, "Çocuklara Kovid-19 aşısının yapılmasını onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz." dedi.Vural, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türk Pediatri Kurumunca düzenlenen kongre dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, ana gündemlerinin Kovid-19 olduğunu kaydetti. Salgın sürecinde Kovid-19'la mücadele ederken çocukların diğer hastalıklarının ihmal edildiğine işaret eden Vural, birçok çocuğun korkudan dolayı hastanelere götürülmediğini söyledi.Dünyada 12 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısının yapılması noktasında ortak bir karar olmadığına vurgulayan Vural, "Ülkemizde 12 yaş üzerindeki çocuklara aşı yapılıyor. Çocuklara Kovid-19 aşısının yapılmasını onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz." dedi.Gebelerin mutlaka aşı olması gerektiği ifade eden Vural, gebelik sürecinde geçirilen Kovid-19 hastalığının çok daha ağır olabildiğini bildirdi.Vural, Kovid-19'un erken doğum riskleri oluşturduğunu aktararak, "Yeni doğanlarda çok az sayıda pozitif olan var. Aşılanan annenin oluşturacağı antikorlar bebeğe de geçerek onu da koruyacaktır." diye konuştu.Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da çocuklarda Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele içinde olduklarını ve bu konuyu kongrede "Çocuk ve Şiir" temasıyla işlediklerini dile getirdi.Kongre üyesi Prof. Dr. Kenan Barut ise salgın sürecinde pikler görüldükten 3-5 hafta sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen ağır bir durum oluştuğunu anlattı.Cerrahpaşa Çocuk Hastanesine iki çocuk yatırdıklarını, sayının daha sonra 100'ü geçtiğini belirten Barut, "Diğer hastanelerdeki sayılar çok fazla. Yarısından fazlasını yoğun bakımlarda izliyoruz, nadir kaybettiğimiz hasta var. Ama yoğun tedaviler alıyorlar. Bu açıdan aşı çok çok önemli. Aşılamanın daha alt yaş gruplarına çekilmesi çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Barut, çocukların büyük bir kısmının Kovid-19'u hiçbir bulgu göstermeden geçirdiğini söyledi.Kendilerini asıl korkutanın yaklaşık 4 hafta sonra çocuklarda ateşle başlayan bulgular olduğuna dikkati çeken Barut, şöyle devam etti:'Tedbirler gevşetilmemeli'Kongre üyesi Doç. Dr. Nur Canpolat da erişkinlerle kıyaslandığında böbrek hastası ve nakilli çocukların Kovid-19'a bağlı ölüm oranlarının biraz daha az olduğunu vurguladı.Bu durumun tedbirlerin gevşetilmesini gerektirmediğine değinen Canpolat, "Bu çocuklar çok sık hastanelere geliyor, 12 yaştan itibaren aşılanmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.Bir diğer kongre üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, çocuklarla ilgili ciddi bir Kovid-19 aşı komplikasyonunun olmadığını bildirdi.Yaklaşık 1300 çocuk hekiminin ve yurt dışından gelen konuşmacıların katıldığı 56. Türk Pediatri Kongresi, 21 Ekim'de sona erecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1044353428_24:0:773:562_1920x0_80_0_0_f388031ca07c336bb90f3d7ed4ac14c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk pediatrik onkoloji grubu derneği, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Türk Pediatri Kurumu'ndan 'çocuklara Kovid-19 aşısı' açıklaması: Teşvik etmeye çalışıyoruz

00:13 20.10.2021
© AAÇocuk, koronavirüs, maske
Çocuk, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
Abone ol
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını onayladıklarını ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, Antalya'da düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi'nin ana gündeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu belirterek, "Çocuklara Kovid-19 aşısının yapılmasını onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz." dedi.
Vural, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türk Pediatri Kurumunca düzenlenen kongre dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, ana gündemlerinin Kovid-19 olduğunu kaydetti. Salgın sürecinde Kovid-19'la mücadele ederken çocukların diğer hastalıklarının ihmal edildiğine işaret eden Vural, birçok çocuğun korkudan dolayı hastanelere götürülmediğini söyledi.
Dünyada 12 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısının yapılması noktasında ortak bir karar olmadığına vurgulayan Vural, "Ülkemizde 12 yaş üzerindeki çocuklara aşı yapılıyor. Çocuklara Kovid-19 aşısının yapılmasını onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz." dedi.
Gebelerin mutlaka aşı olması gerektiği ifade eden Vural, gebelik sürecinde geçirilen Kovid-19 hastalığının çok daha ağır olabildiğini bildirdi.
Vural, Kovid-19'un erken doğum riskleri oluşturduğunu aktararak, "Yeni doğanlarda çok az sayıda pozitif olan var. Aşılanan annenin oluşturacağı antikorlar bebeğe de geçerek onu da koruyacaktır." diye konuştu.
Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da çocuklarda Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele içinde olduklarını ve bu konuyu kongrede "Çocuk ve Şiir" temasıyla işlediklerini dile getirdi.
Kongre üyesi Prof. Dr. Kenan Barut ise salgın sürecinde pikler görüldükten 3-5 hafta sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen ağır bir durum oluştuğunu anlattı.
Cerrahpaşa Çocuk Hastanesine iki çocuk yatırdıklarını, sayının daha sonra 100'ü geçtiğini belirten Barut, "Diğer hastanelerdeki sayılar çok fazla. Yarısından fazlasını yoğun bakımlarda izliyoruz, nadir kaybettiğimiz hasta var. Ama yoğun tedaviler alıyorlar. Bu açıdan aşı çok çok önemli. Aşılamanın daha alt yaş gruplarına çekilmesi çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Barut, çocukların büyük bir kısmının Kovid-19'u hiçbir bulgu göstermeden geçirdiğini söyledi.
Kendilerini asıl korkutanın yaklaşık 4 hafta sonra çocuklarda ateşle başlayan bulgular olduğuna dikkati çeken Barut, şöyle devam etti:
"Vücutta döküntü, organ yetersizlikleri, karın ağrısı, bağırsakta ödem, ishal ve ciddi problemler baş ağrısından komaya kadar nöbetler olabiliyor. Bu hastaların bir kısmı yoğun bakıma yatıyor. Yoğun tedavilerle bu hastaları toparlayabiliyoruz. Tüm dünyada toplanmış verilere göre, MIS-C'den ölüm oranı yüzde 1,5. Düşük gibi görünmekle birlikte sayılar gitgide artıyor. Dikkat etmemiz lazım."
'Tedbirler gevşetilmemeli'
Kongre üyesi Doç. Dr. Nur Canpolat da erişkinlerle kıyaslandığında böbrek hastası ve nakilli çocukların Kovid-19'a bağlı ölüm oranlarının biraz daha az olduğunu vurguladı.
Bu durumun tedbirlerin gevşetilmesini gerektirmediğine değinen Canpolat, "Bu çocuklar çok sık hastanelere geliyor, 12 yaştan itibaren aşılanmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Bir diğer kongre üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, çocuklarla ilgili ciddi bir Kovid-19 aşı komplikasyonunun olmadığını bildirdi.
Yaklaşık 1300 çocuk hekiminin ve yurt dışından gelen konuşmacıların katıldığı 56. Türk Pediatri Kongresi, 21 Ekim'de sona erecek.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:13Türk Pediatri Kurumu'ndan 'çocuklara Kovid-19 aşısı' açıklaması: Teşvik etmeye çalışıyoruz
00:03Kendilerini doktor olarak tanıtan dolandırıcı çift Gemlik'te yakalandı
DünÇin'de suç işleyen çocukların ebeveynlerinin cezalandırılması gündemde
DünSergen Yalçın, 4-1'lik Lizbon mağlubiyetini yorumladı: 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'
DünEvde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları sosyal medya üzerinden piyasaya sürdü
DünRusya: Azerbaycan’ın serbest bıraktığı 5 Ermeni esir Erivan’a ulaştırıldı
DünABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: Daha fazla provokasyondan kaçının
DünBioNTech aşısının gençlerdeki koruyuculuk oranı açıklandı
DünABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
DünTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz
Dünİstanbul'da en fazla ve en az kira artışı olan ilçeler belli oldu
DünHatay'da Sibirya su çulluğu görüntülendi: 'Bu Türkiye'de yeni bir tür'
DünABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas Kovid-19'a yakalandı
DünTürkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı
DünEndonezya'da dev timsah 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu
DünMemurların yeni yılda fazla mesai ücretleri belli oldu
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Fasolu mevkidaşı Kabore ile görüştü
Dün'Sandras Dağı'nın etrafında su kaynaklarına yakın alanda 19 adet maden ruhsat alanı var'
DünGain TV'nin yeni dizisi Hamlet'in afişine sansür
DünUEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu