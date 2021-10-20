https://tr.sputniknews.com/20211020/universitelere-siber-saldiri-meclis-gundeminde-1049992803.html

Üniversitelere siber saldırı Meclis gündeminde

Üniversitelere siber saldırı Meclis gündeminde

Türkiye’de de İzmir Kâtip Çelebi, Bolu Abant İzzet Baysal, Erzurum Teknik ve Kastamonu üniversitelerinde kişisel bilgilerin sızdırıldığı ve satışa sunulduğu... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T09:18+0300

2021-10-20T09:18+0300

2021-10-20T09:18+0300

politika

siber saldırı

tbmm

üniversite

mahir polat

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Türkiye’deki üniversitelerin siber saldırıya uğradığı, hacker sitesi olduğu düşünülen yabancı bir internet sitesinden, 4 üniversitenin veri tabanına yapılan saldırı sonucu elde edilen 3 bin 900 personel ve 40 bin kadar öğrenci bilgilerinin satışa sunulduğu iddia edildi. Bu üniversitelerin veri tabanlarından elde edilen bilgilerin, adres, telefon, T.C. kimlik, öğrenci numaraları, e-posta adresleri gibi bilgi ve belgelerden oluştuğu öne sürüldü.Üniversitelerden açıklamaİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) adına öğrencilere gönderilen toplu mesajda “Bilindiği üzere 17/10/2021 tarihinde uğradığımız siber saldırı sonucunda öğrenci ve personel bilgileri saldırganlar tarafından ele geçirildi. Yaşanan durumdan dolayı özür diler gerekli işlemlerin başlatıldığını bildiririz” denildi. İKÇÜ, B002 koduyla gönderdiği başka bir mesajda ise “Kurumumuz adına gönderilen sahte SMS mesajları olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuz resmi SMS gönderici ismi IKCU ve kodu B002’dir. Diğer gönderilen mesajlara itibar etmeyiniz. Verilerin çalındığı bilgisi doğru değildir” dedi.Kastamonu Üniversitesi de söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmamakta olduğunu belirterek, İKÇÜ’nün yaptığı açıklamayı da referans göstererek, İKÇÜ tarafından geliştirilen ve kendilerinin de kullandıkları Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nde herhangi bir sorun olmadığını; konunun takip edildiğini açıkladı.CHP'li Polat Meclis'e taşıdıMilliyet’ten Mine Özdemir’in haberine göre, iddialar karşısında harekete geçen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, konuyu dün TBMM gündemine taşıdı. Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na cevaplanması istemiyle şu soruları yöneltti:

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siber saldırı, tbmm, üniversite, mahir polat