Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211020/universitelere-siber-saldiri-meclis-gundeminde-1049992803.html
Üniversitelere siber saldırı Meclis gündeminde
Üniversitelere siber saldırı Meclis gündeminde
Türkiye’de de İzmir Kâtip Çelebi, Bolu Abant İzzet Baysal, Erzurum Teknik ve Kastamonu üniversitelerinde kişisel bilgilerin sızdırıldığı ve satışa sunulduğu... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T09:18+0300
2021-10-20T09:18+0300
politika
siber saldırı
tbmm
üniversite
mahir polat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/92/1028449288_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_277dd958f49e648caff3b75dbfb29d87.jpg
Türkiye’deki üniversitelerin siber saldırıya uğradığı, hacker sitesi olduğu düşünülen yabancı bir internet sitesinden, 4 üniversitenin veri tabanına yapılan saldırı sonucu elde edilen 3 bin 900 personel ve 40 bin kadar öğrenci bilgilerinin satışa sunulduğu iddia edildi. Bu üniversitelerin veri tabanlarından elde edilen bilgilerin, adres, telefon, T.C. kimlik, öğrenci numaraları, e-posta adresleri gibi bilgi ve belgelerden oluştuğu öne sürüldü.Üniversitelerden açıklamaİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) adına öğrencilere gönderilen toplu mesajda “Bilindiği üzere 17/10/2021 tarihinde uğradığımız siber saldırı sonucunda öğrenci ve personel bilgileri saldırganlar tarafından ele geçirildi. Yaşanan durumdan dolayı özür diler gerekli işlemlerin başlatıldığını bildiririz” denildi. İKÇÜ, B002 koduyla gönderdiği başka bir mesajda ise “Kurumumuz adına gönderilen sahte SMS mesajları olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuz resmi SMS gönderici ismi IKCU ve kodu B002’dir. Diğer gönderilen mesajlara itibar etmeyiniz. Verilerin çalındığı bilgisi doğru değildir” dedi.Kastamonu Üniversitesi de söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmamakta olduğunu belirterek, İKÇÜ’nün yaptığı açıklamayı da referans göstererek, İKÇÜ tarafından geliştirilen ve kendilerinin de kullandıkları Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nde herhangi bir sorun olmadığını; konunun takip edildiğini açıkladı.CHP'li Polat Meclis'e taşıdıMilliyet’ten Mine Özdemir’in haberine göre, iddialar karşısında harekete geçen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, konuyu dün TBMM gündemine taşıdı. Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na cevaplanması istemiyle şu soruları yöneltti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/92/1028449288_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_08a9704a36b480217724a79c17551214.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
siber saldırı, tbmm, üniversite, mahir polat

Üniversitelere siber saldırı Meclis gündeminde

09:18 20.10.2021
© REUTERSSiber saldırı
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS
Abone ol
Türkiye’de de İzmir Kâtip Çelebi, Bolu Abant İzzet Baysal, Erzurum Teknik ve Kastamonu üniversitelerinde kişisel bilgilerin sızdırıldığı ve satışa sunulduğu iddia edildi. İddiaları, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, TBMM gündemine taşıdı.
Türkiye’deki üniversitelerin siber saldırıya uğradığı, hacker sitesi olduğu düşünülen yabancı bir internet sitesinden, 4 üniversitenin veri tabanına yapılan saldırı sonucu elde edilen 3 bin 900 personel ve 40 bin kadar öğrenci bilgilerinin satışa sunulduğu iddia edildi. Bu üniversitelerin veri tabanlarından elde edilen bilgilerin, adres, telefon, T.C. kimlik, öğrenci numaraları, e-posta adresleri gibi bilgi ve belgelerden oluştuğu öne sürüldü.

Üniversitelerden açıklama

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) adına öğrencilere gönderilen toplu mesajda “Bilindiği üzere 17/10/2021 tarihinde uğradığımız siber saldırı sonucunda öğrenci ve personel bilgileri saldırganlar tarafından ele geçirildi. Yaşanan durumdan dolayı özür diler gerekli işlemlerin başlatıldığını bildiririz” denildi. İKÇÜ, B002 koduyla gönderdiği başka bir mesajda ise “Kurumumuz adına gönderilen sahte SMS mesajları olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuz resmi SMS gönderici ismi IKCU ve kodu B002’dir. Diğer gönderilen mesajlara itibar etmeyiniz. Verilerin çalındığı bilgisi doğru değildir” dedi.
Kastamonu Üniversitesi de söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmamakta olduğunu belirterek, İKÇÜ’nün yaptığı açıklamayı da referans göstererek, İKÇÜ tarafından geliştirilen ve kendilerinin de kullandıkları Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nde herhangi bir sorun olmadığını; konunun takip edildiğini açıkladı.

CHP'li Polat Meclis'e taşıdı

Milliyet’ten Mine Özdemir’in haberine göre, iddialar karşısında harekete geçen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, konuyu dün TBMM gündemine taşıdı. Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na cevaplanması istemiyle şu soruları yöneltti:
Siber saldırı yöntemleri ile ilgili incelemeler ne sıklıkla yapılmaktadır? Yapılıyor ise bunlar kamu kurumlarındaki bilişim birimleri ile paylaşılmakta mıdır? Üniversiteler de bu kurumlara dahil midir?
Son 5 yılda siber saldırıya uğrayan kamu kurumu sayısı kaçtır?
Son 5 yılda bilişim suçları kapsamında ceza alan kişi sayısı kaçtır?
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:18Üniversitelere siber saldırı Meclis gündeminde
08:59Şam'da patlama: 14 kişi hayatını kaybetti
08:23Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı
08:07Kadın, kocasının telefonuna casus program yükledi, kocası ise eve gizli kamera sistemi kurdu
07:36İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 39 gözaltı kararı
07:29FB TV, maç yayınını 23. dakikada kesti: Bu yaşananlar futbol değildir
07:211969'dan bu yana ilk kez oy kullanacaklar
07:06Çin, ABD nükleer denizaltısının Güney Çin Denizi'nde yaptığı kazayla ilgili açıklama istedi
06:55Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı
06:47Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
06:11Rus Dışişleri: Lugansk temsilcisinin gözaltına alınması Donbass’taki çözüm sürecini baltalıyor
05:46FBI, Rus iş insanı Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen evlerde arama yaptı
05:36Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova’dan 30 Ekim-7 Kasım’ı 'çalışmama haftası' ilan etme önerisi
05:28Rusya’dan Almanya’ya Kuzey Akım-2 için son mühlet: Sertifika 8 Ocak’a kadar verilmeli
05:16İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hayat sana güzel
04:53Çin dünyanın en güçlü katı yakıtlı roket motorunu test etti
04:23TTB: 2020'de Kovid-19 kaynaklı en az 55 bin ölüm istatistiklere girmedi
03:58Rus uzman, Savunma Sanayii Başkanı Demir'in Su-35 ve Su-57 açıklamasını yorumladı
03:16Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı
03:05Rusya Maliye Bakanı Siluanov, koronavirüsle mücadelenin bir günlük faturasını açıkladı