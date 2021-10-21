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https://tr.sputniknews.com/20211021/94-ulkede-birinci-siraya-yerlesti-squid-game-142-milyon-insana-ulasti-1050030736.html
94 ülkede birinci sıraya yerleşti; Squid Game, 142 milyon insana ulaştı
94 ülkede birinci sıraya yerleşti; Squid Game, 142 milyon insana ulaştı
Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game’in 142 milyon kişiye ulaştığı açıklandı. Netflix, son üç ayda platforma 4.4 milyon yeni kullanıcı geldiğini belirtti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T08:11+0300
2021-10-21T08:11+0300
dünya
netflix
gişe hasılatı
squid game
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Netflix, son çeyrek verilerini açıkladı. Platforma son üç ayda 4.4 milyon yeni abone geldiği görüldü.T24'ün The Guardian’dan aktardığı habere göre şirket, son çeyrekte 8.5 milyon yeni abone beklediklerini söyledi.Netflix abone sayısını artırırken platformun rekor kıran dizisi Squid Game’in de 142 milyon kişiye ulaştığı öğrenildi.Güney Kore dizisi, 94 ülkede ilk sırada izlendi. Squid Game, Güney Kore'de borç içinde olan insanların para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.
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netflix, gişe hasılatı, squid game

94 ülkede birinci sıraya yerleşti; Squid Game, 142 milyon insana ulaştı

08:11 21.10.2021
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada)
Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/
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Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game’in 142 milyon kişiye ulaştığı açıklandı. Netflix, son üç ayda platforma 4.4 milyon yeni kullanıcı geldiğini belirtti.
Netflix, son çeyrek verilerini açıkladı. Platforma son üç ayda 4.4 milyon yeni abone geldiği görüldü.
T24'ün The Guardian’dan aktardığı habere göre şirket, son çeyrekte 8.5 milyon yeni abone beklediklerini söyledi.
Netflix abone sayısını artırırken platformun rekor kıran dizisi Squid Game’in de 142 milyon kişiye ulaştığı öğrenildi.
Güney Kore dizisi, 94 ülkede ilk sırada izlendi. Squid Game, Güney Kore'de borç içinde olan insanların para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.
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