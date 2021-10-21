https://tr.sputniknews.com/20211021/94-ulkede-birinci-siraya-yerlesti-squid-game-142-milyon-insana-ulasti-1050030736.html

94 ülkede birinci sıraya yerleşti; Squid Game, 142 milyon insana ulaştı

94 ülkede birinci sıraya yerleşti; Squid Game, 142 milyon insana ulaştı

Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game’in 142 milyon kişiye ulaştığı açıklandı. Netflix, son üç ayda platforma 4.4 milyon yeni kullanıcı geldiğini belirtti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T08:11+0300

2021-10-21T08:11+0300

2021-10-21T08:11+0300

dünya

netflix

gişe hasılatı

squid game

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Netflix, son çeyrek verilerini açıkladı. Platforma son üç ayda 4.4 milyon yeni abone geldiği görüldü.T24'ün The Guardian’dan aktardığı habere göre şirket, son çeyrekte 8.5 milyon yeni abone beklediklerini söyledi.Netflix abone sayısını artırırken platformun rekor kıran dizisi Squid Game’in de 142 milyon kişiye ulaştığı öğrenildi.Güney Kore dizisi, 94 ülkede ilk sırada izlendi. Squid Game, Güney Kore'de borç içinde olan insanların para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.

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2021

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netflix, gişe hasılatı, squid game