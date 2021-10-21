https://tr.sputniknews.com/20211021/altin-yatirimcilarinda-bitcoin-endisesi-1050040971.html

Altın yatırımcılarında 'Bitcoin endişesi'

Altın yatırımcılarında 'Bitcoin endişesi'

Altın fiyatlarının Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükselmesine rağmen yatırımcılar Bitcoin'deki rekor yükselişi yakından... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T13:28+0300

2021-10-21T13:28+0300

2021-10-21T13:28+0300

ekonomi

enflasyon

altın

dolar

faiz artırımı

faiz

bitcoin

dolar/tl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044699714_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_1767bc00cd84a64ec2021ae65e6c504c.jpg

Altın fiyatları, Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükseldikten sonra yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki gerilemeyle 530 TL seviyesinde bulunuyor.Bloomberg HT'nin haberine göre; Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’de faiz artırımlarının yakın zamanda gelmeyeceğini ama enflasyon beklentilerinin artarsa Fed’in harekete geçeceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles ise parasal teşviklerin gelecek ay başlamasını desteklediğini ve politika önlemlerinin uygulanmasını gerektirebilecek bir fiyat baskısından endişeli olduğunu belirtti.Altın yatırımcıları, yeni Bitcoin ETF’sini ve kripto paranın rekor yüksek seviyeye ulaşmasını da yakından takip ediyor. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.Bitcoin’in 2021 başından bu yana yükselişi yüzde 120’yi aştıBitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2.1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yana yükselişi yüzde 120’yi aştı.Ons altın, cuma gününden bu yana varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalarda ağır basmasıyla gerilemişti. Üretimdeki düşüşün yarattığı belirsizliklerle yükselen ons altın, kazançlarını artırarak 1.784 dolara kadar ulaştı.Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki paralel yükselişle 534 TL’ye kadar tırmanmıştı. Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. Eğer gram altın fiyatı bu hafta 540 TL’ye ulaşır ya da herhangi bir günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, altın, dolar, faiz artırımı, faiz, bitcoin, dolar/tl