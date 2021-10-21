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Altın yatırımcılarında 'Bitcoin endişesi'
Altın yatırımcılarında 'Bitcoin endişesi'
Altın fiyatlarının Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükselmesine rağmen yatırımcılar Bitcoin'deki rekor yükselişi yakından... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:28+0300
2021-10-21T13:28+0300
ekonomi
enflasyon
altın
dolar
faiz artırımı
faiz
bitcoin
dolar/tl
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Altın fiyatları, Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükseldikten sonra yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki gerilemeyle 530 TL seviyesinde bulunuyor.Bloomberg HT'nin haberine göre; Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’de faiz artırımlarının yakın zamanda gelmeyeceğini ama enflasyon beklentilerinin artarsa Fed’in harekete geçeceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles ise parasal teşviklerin gelecek ay başlamasını desteklediğini ve politika önlemlerinin uygulanmasını gerektirebilecek bir fiyat baskısından endişeli olduğunu belirtti.Altın yatırımcıları, yeni Bitcoin ETF’sini ve kripto paranın rekor yüksek seviyeye ulaşmasını da yakından takip ediyor. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.Bitcoin’in 2021 başından bu yana yükselişi yüzde 120’yi aştıBitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2.1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yana yükselişi yüzde 120’yi aştı.Ons altın, cuma gününden bu yana varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalarda ağır basmasıyla gerilemişti. Üretimdeki düşüşün yarattığı belirsizliklerle yükselen ons altın, kazançlarını artırarak 1.784 dolara kadar ulaştı.Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki paralel yükselişle 534 TL’ye kadar tırmanmıştı. Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. Eğer gram altın fiyatı bu hafta 540 TL’ye ulaşır ya da herhangi bir günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.
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enflasyon, altın, dolar, faiz artırımı, faiz, bitcoin, dolar/tl

Altın yatırımcılarında 'Bitcoin endişesi'

13:28 21.10.2021
© REUTERS / EDGAR SUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / EDGAR SU
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Altın fiyatlarının Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükselmesine rağmen yatırımcılar Bitcoin'deki rekor yükselişi yakından takip ediyor. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.
Altın fiyatları, Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükseldikten sonra yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki gerilemeyle 530 TL seviyesinde bulunuyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre; Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’de faiz artırımlarının yakın zamanda gelmeyeceğini ama enflasyon beklentilerinin artarsa Fed’in harekete geçeceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles ise parasal teşviklerin gelecek ay başlamasını desteklediğini ve politika önlemlerinin uygulanmasını gerektirebilecek bir fiyat baskısından endişeli olduğunu belirtti.
Altın yatırımcıları, yeni Bitcoin ETF’sini ve kripto paranın rekor yüksek seviyeye ulaşmasını da yakından takip ediyor. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.

Bitcoin’in 2021 başından bu yana yükselişi yüzde 120’yi aştı

Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2.1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yana yükselişi yüzde 120’yi aştı.
Ons altın, cuma gününden bu yana varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalarda ağır basmasıyla gerilemişti. Üretimdeki düşüşün yarattığı belirsizliklerle yükselen ons altın, kazançlarını artırarak 1.784 dolara kadar ulaştı.
Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki paralel yükselişle 534 TL’ye kadar tırmanmıştı. Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. Eğer gram altın fiyatı bu hafta 540 TL’ye ulaşır ya da herhangi bir günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.
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