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https://tr.sputniknews.com/20211021/cumhurbaskani-erdogandan-baykar-tesislerine-taziye-ziyareti-1050055093.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T18:39+0300
2021-10-21T18:39+0300
2021-10-21T18:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fabrika
baykar savunma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.
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recep tayyip erdoğan, fabrika, baykar savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.
Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.