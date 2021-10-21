https://tr.sputniknews.com/20211021/cumhurbaskani-erdogandan-baykar-tesislerine-taziye-ziyareti-1050055093.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T18:39+0300

2021-10-21T18:39+0300

2021-10-21T18:39+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

fabrika

baykar savunma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, fabrika, baykar savunma