https://tr.sputniknews.com/20211021/ekonomi-uzerine-konustugu-canli-yayin-sirasinda-odasina-giren-oglu-ile-zor-anlar-yasadi-1050027091.html

Ekonomi üzerine konuştuğu canlı yayın sırasında odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı

Ekonomi üzerine konuştuğu canlı yayın sırasında odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard, konuk olduğu yayın sırasında çalışma odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

çocuk

canlı yayın

ekonomist

jacob kirkegaard

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Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard, konuk olduğu yayın sırasında çalışma odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı. Jacob Funk Kirkegaard bir yandan kameraya dil çıkarıp el sallayan oğluna engel olmaya çalışırken bir yandan da yayına devam etti. İzleyenleri gülümseten o anlar sosyal medyada viral oldu.

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çocuk, canlı yayın, ekonomist, jacob kirkegaard