Ekonomi üzerine konuştuğu canlı yayın sırasında odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard, konuk olduğu yayın sırasında çalışma odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı. Jacob Funk Kirkegaard bir yandan kameraya dil çıkarıp el sallayan oğluna engel olmaya çalışırken bir yandan da yayına devam etti. İzleyenleri gülümseten o anlar sosyal medyada viral oldu.
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard, konuk olduğu yayın sırasında çalışma odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı.
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard, konuk olduğu yayın sırasında çalışma odasına giren oğlu ile zor anlar yaşadı.
Jacob Funk Kirkegaard bir yandan kameraya dil çıkarıp el sallayan oğluna engel olmaya çalışırken bir yandan da yayına devam etti.
İzleyenleri gülümseten o anlar sosyal medyada viral oldu.
Impressive job by this young man on @BloombergTV this morning. Proves what I've always said: Every report about the Bundesbank should include goofy dancing kids in the background! pic.twitter.com/q28ljEvSJE