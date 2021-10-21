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https://tr.sputniknews.com/20211021/ferhat-tunc-hakkinda-yakalama-karari-1050053142.html
Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a 'hakaret etme' iddiasıyla açılan davada yakalama kararı verildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:59+0300
2021-10-21T18:06+0300
türkiye
yakalama kararı
ferhat tunç
binali yıldırım
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Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a "hakaret" etmek iddiasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması Büyükçekmece 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, yurt dışında yaşayan sanatçı hakkında yakalama kararı verildi.Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan Tunç, duruşmaya katılmadı. Tunç'un avukatı duruşmada hazır bulundu.Tunç'un avukatı, müvekkilinin yurt dışında yaşadığını ve ne zaman ülkeye geleceğini bilmediğini söyledi. Savcılık, Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.Mahkeme, Tunç'un savunmasının tespiti için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.Duruşma 17 Mart 2022'ye ertelendi.
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yakalama kararı, ferhat tunç, binali yıldırım

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

17:59 21.10.2021 (güncellendi: 18:06 21.10.2021)
© TwitterFerhat Tunç
Ferhat Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Twitter
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Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a 'hakaret etme' iddiasıyla açılan davada yakalama kararı verildi.
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a "hakaret" etmek iddiasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması Büyükçekmece 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, yurt dışında yaşayan sanatçı hakkında yakalama kararı verildi.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan Tunç, duruşmaya katılmadı. Tunç'un avukatı duruşmada hazır bulundu.
Tunç'un avukatı, müvekkilinin yurt dışında yaşadığını ve ne zaman ülkeye geleceğini bilmediğini söyledi. Savcılık, Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.
Mahkeme, Tunç'un savunmasının tespiti için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.Duruşma 17 Mart 2022'ye ertelendi.
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