Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı: 'Oyun iptal'

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Maçtan önce Rus ekibinden gelen Squid Game temalı paylaşıma Galatasaray'dan aynı şekilde cevap geldi. Görüntülerde kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasını da ön plana çıkaran cimbom, rakibine gözdağı verdi.Son zamanların popüler dizisi Squid Game temasıyla hazırlanan videoda, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal" ifadeleri yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi E grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray, rakibinin Squid Game temalı paylaşımına yanıt verdi. Sarı kırmızılılar paylaşımda kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasını ön plana çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor.
Maçtan önce Rus ekibinden gelen Squid Game temalı paylaşıma Galatasaray'dan aynı şekilde cevap geldi.
Görüntülerde kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasını da ön plana çıkaran cimbom, rakibine gözdağı verdi.
Son zamanların popüler dizisi Squid Game temasıyla hazırlanan videoda, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal" ifadeleri yer aldı.