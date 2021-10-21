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- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211021/gazeteci-bulent-kilic-talibanin-saldirisina-ugradi-1050044497.html
Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı
Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı
AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Afganistan'da Taliban militanlarının saldırısına uğradığını duyurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:23+0300
2021-10-21T14:23+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
saldırı
kadın
bülent kılıç
eylem
gazeteci
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AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Taliban örgütünün ele geçirdiği Afganistan'da kadın eylemini takip ettiği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anın görüntülerine yer veren Kılıç, "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor, özellikle de kadınların gösterisiniz haberleştirme niyetiniz varsa!" dedi.Kılıç, bir paylaşımında da Taliban militanlarının gazetecileri silahlarla darbettiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211011/bm-genel-sekreteri-guterres-taliban-kadinlara-verdigi-sozleri-tutmuyor-1049724767.html
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afganistan, taliban, saldırı, kadın, bülent kılıç, eylem, gazeteci

Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı

14:23 21.10.2021
© AFP 2021 / Bülent KılıçTaliban militanları gazetecilere saldırdı.
Taliban militanları gazetecilere saldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / Bülent Kılıç
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AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Afganistan'da Taliban militanlarının saldırısına uğradığını duyurdu.
AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Taliban örgütünün ele geçirdiği Afganistan'da kadın eylemini takip ettiği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anın görüntülerine yer veren Kılıç, "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor, özellikle de kadınların gösterisiniz haberleştirme niyetiniz varsa!" dedi.
Kılıç, bir paylaşımında da Taliban militanlarının gazetecileri silahlarla darbettiğini duyurdu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
BM Genel Sekreteri Guterres: Taliban, kadınlara verdiği sözleri tutmuyor
11 Ekim, 20:51
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