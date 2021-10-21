https://tr.sputniknews.com/20211021/gazeteci-bulent-kilic-talibanin-saldirisina-ugradi-1050044497.html

Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı

Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Afganistan'da Taliban militanlarının saldırısına uğradığını duyurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T14:23+0300

2021-10-21T14:23+0300

2021-10-21T14:23+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

saldırı

kadın

bülent kılıç

eylem

gazeteci

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AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Taliban örgütünün ele geçirdiği Afganistan'da kadın eylemini takip ettiği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anın görüntülerine yer veren Kılıç, "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor, özellikle de kadınların gösterisiniz haberleştirme niyetiniz varsa!" dedi.Kılıç, bir paylaşımında da Taliban militanlarının gazetecileri silahlarla darbettiğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211011/bm-genel-sekreteri-guterres-taliban-kadinlara-verdigi-sozleri-tutmuyor-1049724767.html

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afganistan, taliban, saldırı, kadın, bülent kılıç, eylem, gazeteci