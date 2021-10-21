https://tr.sputniknews.com/20211021/gazeteci-bulent-kilic-talibanin-saldirisina-ugradi-1050044497.html
Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı
Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı
AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Afganistan'da Taliban militanlarının saldırısına uğradığını duyurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:23+0300
2021-10-21T14:23+0300
2021-10-21T14:23+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
saldırı
kadın
bülent kılıç
eylem
gazeteci
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AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Taliban örgütünün ele geçirdiği Afganistan'da kadın eylemini takip ettiği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anın görüntülerine yer veren Kılıç, "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor, özellikle de kadınların gösterisiniz haberleştirme niyetiniz varsa!" dedi.Kılıç, bir paylaşımında da Taliban militanlarının gazetecileri silahlarla darbettiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211011/bm-genel-sekreteri-guterres-taliban-kadinlara-verdigi-sozleri-tutmuyor-1049724767.html
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afganistan, taliban, saldırı, kadın, bülent kılıç, eylem, gazeteci
Gazeteci Bülent Kılıç, Taliban'ın saldırısına uğradı
AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Afganistan'da Taliban militanlarının saldırısına uğradığını duyurdu.
AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Taliban örgütünün ele geçirdiği Afganistan'da kadın eylemini takip ettiği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anın görüntülerine yer veren Kılıç, "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor, özellikle de kadınların gösterisiniz haberleştirme niyetiniz varsa!" dedi.
Kılıç, bir paylaşımında da Taliban militanlarının gazetecileri silahlarla darbettiğini duyurdu.