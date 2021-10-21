https://tr.sputniknews.com/20211021/hollywoodda-kadinin-sesi-yok-filmlerin-yuzde-90undan-fazlasinda-en-cok-erkekler-konusuyor--1050049479.html

Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor

Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor

Hollywood'un 2 binden fazla popüler filmini mercek altına alan bir kültür sitesi, 1513 filmde konuşmaların yüzde 60'dan fazlasını, 301 filmde konuşmaların... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T16:56+0300

2021-10-21T16:56+0300

2021-10-21T17:30+0300

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Hollywood'un suçlandığı ırk-cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili yayımlanan istatistikler durumun sanılandan vahim boyutta olduğunu ortaya koydu. Kültürel meseleleri istatistikler eşliğinde inceleyen Pudding web sitesi, sorunun gerçekten ne kadar kötü olduğunu ölçmek için 2 binden fazla popüler filmde erkek ve kadın karakterlere verilen konuşma sürelerini ölçtü. Ve konuşmaların çoğunun ve hatta neredeyse tamamının beyaz erkekler tarafından yapıldığı sonucuna ulaştı. 2 binden fazla film içinde sadece 164'ünde kadın diyaloğu yüzde 60-90 oranında ve sadece 9'unda kadın diyaloğu yüzde 90'dan fazla oranda yer kapladı.Diğer yandan 1513 filmde konuşmaların yüzde 60'dan fazlası, 301 filmde konuşmaların yüzde 90'dan fazlası erkekler tarafından yapıldı. Kadın ve erkek karakterlerin konuşma oranları arasında eşitliğin sağlandığı filmlerin sayısı da 314'te kaldı. Çocukları etkileyen Disney filmlerinde kadınlar konuşturulmuyorÖzellikle çocuklara hitap eden yapımlarıyla tanınan Disney'in filmleri mercek altına alındığında, 33 filmden 22'sinde diyaloğun çoğunu erkekler yürüttü. Bunun en kötü örnekleri olan 'The Jungle Book, Monsters Inc, Up, Toy Story' filmlerindeki konuşmaların yüzde 92'si erkeklerin ağzından çıktı. Başkahraman kadın olduğunda da en çok erkekler laflıyorMulan gibi başrolün kadında olduğu filmlerde bile diyalog erkek hakimiyetinde kaldı. Mulan'da başkahramanının korucusu olan erkek ejderha Mushu, Mulan'la diyaloğa girdiğinde muhatabından yüzde 50 daha fazla kelime kullandı. Frozen'ın iki kadın başkahramanı - Anna ve Elsa - olmasına rağmen, erkek diyaloğu yüzde 57, kadın diyaloğu yüzde 43 oldu. Diyaloğun kadın ağırlıklı olduğu filmler ise şunlar oldu: Inside Out (yüzde 64), Alice in Wonderland (yüzde 65), Maleficent (yüzde 68), Sleeping Beauty (yüzde 69).Sinema dünyasının kadın başkahramanlarının payına diyaloğun çoğu ya da en azından yarısının düşmesi beklense de, istatistikler tersini söylüyor: Sadece yüzde 22'sinde en çok diyaloğu aktrisler yapıyor. En öne çıkan üç rolden ikisinin kadın olduğu filmlerin oranı da sadece yüzde 18. Aynı dağılım erkekler lehine yüzde 82. Kadının yaşı ilerledikçe diyaloğu daha da azalıyorYaşın senaryo diyaloglarının miktarını nasıl etkilediğine gelince, erkekler ve kadınlar için farklılık gösteren net bir model ortaya çıkıyor. Kadınlar için yaşlandıkça diyalog olanaklarının azalması durumu (en fazla kelimeyi 22-31 yaş arası kadınlar konuşuyor), yaşla birlikte diyaloğu artan erkekler için (42-65 yaş arası erkekler en çok kelimeyi konuşuyor) sözkonusu değil.Yüzde 100 erkek diyaloglu filmlerSadece ABD Gişesi verilerine göre En İyi 2500'de yer alan Yüksek Hasılat Yapan Filmler listesi mercek altına alındığında, listedeki yüzde 100 erkek diyaloğuna sahip filmlerden bazı örnekler şunlar: Aynı listede yüzde 100 kadın diyaloğunun tek örneği var:Bu bulgular sosyal medyada yoğun ilgi görürken, tepki gösterenlerin aslında fazla şaşırmadığı da gözlendi. Bir kullanıcı, Bollywood ve Güney Kore gibi farklı film endüstrilerinin aynı sonucu verip vermeyeceğinin de incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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