Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211021/hollywoodda-kadinin-sesi-yok-filmlerin-yuzde-90undan-fazlasinda-en-cok-erkekler-konusuyor--1050049479.html
Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor
Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor
Hollywood'un 2 binden fazla popüler filmini mercek altına alan bir kültür sitesi, 1513 filmde konuşmaların yüzde 60'dan fazlasını, 301 filmde konuşmaların... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T16:56+0300
2021-10-21T17:30+0300
yaşam
abd
hollywood
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102777/96/1027779633_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_a8e420cc93e506b3e5e5cd8223bd537f.jpg
Hollywood'un suçlandığı ırk-cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili yayımlanan istatistikler durumun sanılandan vahim boyutta olduğunu ortaya koydu. Kültürel meseleleri istatistikler eşliğinde inceleyen Pudding web sitesi, sorunun gerçekten ne kadar kötü olduğunu ölçmek için 2 binden fazla popüler filmde erkek ve kadın karakterlere verilen konuşma sürelerini ölçtü. Ve konuşmaların çoğunun ve hatta neredeyse tamamının beyaz erkekler tarafından yapıldığı sonucuna ulaştı. 2 binden fazla film içinde sadece 164'ünde kadın diyaloğu yüzde 60-90 oranında ve sadece 9'unda kadın diyaloğu yüzde 90'dan fazla oranda yer kapladı.Diğer yandan 1513 filmde konuşmaların yüzde 60'dan fazlası, 301 filmde konuşmaların yüzde 90'dan fazlası erkekler tarafından yapıldı. Kadın ve erkek karakterlerin konuşma oranları arasında eşitliğin sağlandığı filmlerin sayısı da 314'te kaldı. Çocukları etkileyen Disney filmlerinde kadınlar konuşturulmuyorÖzellikle çocuklara hitap eden yapımlarıyla tanınan Disney'in filmleri mercek altına alındığında, 33 filmden 22'sinde diyaloğun çoğunu erkekler yürüttü. Bunun en kötü örnekleri olan 'The Jungle Book, Monsters Inc, Up, Toy Story' filmlerindeki konuşmaların yüzde 92'si erkeklerin ağzından çıktı. Başkahraman kadın olduğunda da en çok erkekler laflıyorMulan gibi başrolün kadında olduğu filmlerde bile diyalog erkek hakimiyetinde kaldı. Mulan'da başkahramanının korucusu olan erkek ejderha Mushu, Mulan'la diyaloğa girdiğinde muhatabından yüzde 50 daha fazla kelime kullandı. Frozen'ın iki kadın başkahramanı - Anna ve Elsa - olmasına rağmen, erkek diyaloğu yüzde 57, kadın diyaloğu yüzde 43 oldu. Diyaloğun kadın ağırlıklı olduğu filmler ise şunlar oldu: Inside Out (yüzde 64), Alice in Wonderland (yüzde 65), Maleficent (yüzde 68), Sleeping Beauty (yüzde 69).Sinema dünyasının kadın başkahramanlarının payına diyaloğun çoğu ya da en azından yarısının düşmesi beklense de, istatistikler tersini söylüyor: Sadece yüzde 22'sinde en çok diyaloğu aktrisler yapıyor. En öne çıkan üç rolden ikisinin kadın olduğu filmlerin oranı da sadece yüzde 18. Aynı dağılım erkekler lehine yüzde 82. Kadının yaşı ilerledikçe diyaloğu daha da azalıyorYaşın senaryo diyaloglarının miktarını nasıl etkilediğine gelince, erkekler ve kadınlar için farklılık gösteren net bir model ortaya çıkıyor. Kadınlar için yaşlandıkça diyalog olanaklarının azalması durumu (en fazla kelimeyi 22-31 yaş arası kadınlar konuşuyor), yaşla birlikte diyaloğu artan erkekler için (42-65 yaş arası erkekler en çok kelimeyi konuşuyor) sözkonusu değil.Yüzde 100 erkek diyaloglu filmlerSadece ABD Gişesi verilerine göre En İyi 2500'de yer alan Yüksek Hasılat Yapan Filmler listesi mercek altına alındığında, listedeki yüzde 100 erkek diyaloğuna sahip filmlerden bazı örnekler şunlar: Aynı listede yüzde 100 kadın diyaloğunun tek örneği var:Bu bulgular sosyal medyada yoğun ilgi görürken, tepki gösterenlerin aslında fazla şaşırmadığı da gözlendi. Bir kullanıcı, Bollywood ve Güney Kore gibi farklı film endüstrilerinin aynı sonucu verip vermeyeceğinin de incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.
abd
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102777/96/1027779633_112:0:2956:2133_1920x0_80_0_0_80f102b9a0bc9288957882356ba2b6bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, hollywood

Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor

16:56 21.10.2021 (güncellendi: 17:30 21.10.2021)
© REUTERS / Benoit TessierFransa / Walt Disney
Fransa / Walt Disney - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Abone ol
Hollywood'un 2 binden fazla popüler filmini mercek altına alan bir kültür sitesi, 1513 filmde konuşmaların yüzde 60'dan fazlasını, 301 filmde konuşmaların yüzde 90'dan fazlasını erkeklerin yaptığı sonucuna vardı. Gişe rekoru kıran 2500 film içinde sadece erkeklerin konuştuğu filmler de var.
Hollywood'un suçlandığı ırk-cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili yayımlanan istatistikler durumun sanılandan vahim boyutta olduğunu ortaya koydu. Kültürel meseleleri istatistikler eşliğinde inceleyen Pudding web sitesi, sorunun gerçekten ne kadar kötü olduğunu ölçmek için 2 binden fazla popüler filmde erkek ve kadın karakterlere verilen konuşma sürelerini ölçtü. Ve konuşmaların çoğunun ve hatta neredeyse tamamının beyaz erkekler tarafından yapıldığı sonucuna ulaştı.
2 binden fazla film içinde sadece 164'ünde kadın diyaloğu yüzde 60-90 oranında ve sadece 9'unda kadın diyaloğu yüzde 90'dan fazla oranda yer kapladı.
Diğer yandan 1513 filmde konuşmaların yüzde 60'dan fazlası, 301 filmde konuşmaların yüzde 90'dan fazlası erkekler tarafından yapıldı.
Kadın ve erkek karakterlerin konuşma oranları arasında eşitliğin sağlandığı filmlerin sayısı da 314'te kaldı.

Çocukları etkileyen Disney filmlerinde kadınlar konuşturulmuyor

Özellikle çocuklara hitap eden yapımlarıyla tanınan Disney'in filmleri mercek altına alındığında, 33 filmden 22'sinde diyaloğun çoğunu erkekler yürüttü. Bunun en kötü örnekleri olan 'The Jungle Book, Monsters Inc, Up, Toy Story' filmlerindeki konuşmaların yüzde 92'si erkeklerin ağzından çıktı.

Başkahraman kadın olduğunda da en çok erkekler laflıyor

Mulan gibi başrolün kadında olduğu filmlerde bile diyalog erkek hakimiyetinde kaldı. Mulan'da başkahramanının korucusu olan erkek ejderha Mushu, Mulan'la diyaloğa girdiğinde muhatabından yüzde 50 daha fazla kelime kullandı. Frozen'ın iki kadın başkahramanı - Anna ve Elsa - olmasına rağmen, erkek diyaloğu yüzde 57, kadın diyaloğu yüzde 43 oldu. Diyaloğun kadın ağırlıklı olduğu filmler ise şunlar oldu: Inside Out (yüzde 64), Alice in Wonderland (yüzde 65), Maleficent (yüzde 68), Sleeping Beauty (yüzde 69).
Sinema dünyasının kadın başkahramanlarının payına diyaloğun çoğu ya da en azından yarısının düşmesi beklense de, istatistikler tersini söylüyor: Sadece yüzde 22'sinde en çok diyaloğu aktrisler yapıyor.
En öne çıkan üç rolden ikisinin kadın olduğu filmlerin oranı da sadece yüzde 18. Aynı dağılım erkekler lehine yüzde 82.

Kadının yaşı ilerledikçe diyaloğu daha da azalıyor

Yaşın senaryo diyaloglarının miktarını nasıl etkilediğine gelince, erkekler ve kadınlar için farklılık gösteren net bir model ortaya çıkıyor. Kadınlar için yaşlandıkça diyalog olanaklarının azalması durumu (en fazla kelimeyi 22-31 yaş arası kadınlar konuşuyor), yaşla birlikte diyaloğu artan erkekler için (42-65 yaş arası erkekler en çok kelimeyi konuşuyor) sözkonusu değil.

Yüzde 100 erkek diyaloglu filmler

Sadece ABD Gişesi verilerine göre En İyi 2500'de yer alan Yüksek Hasılat Yapan Filmler listesi mercek altına alındığında, listedeki yüzde 100 erkek diyaloğuna sahip filmlerden bazı örnekler şunlar:
The Hunt for Red October
Master and Commander: The Far Side of the World
Platoon
Saving Private Ryan
Shawshank Redemption
Stand by Me
Lone Survivor
There Will Be Blood
Escape from Alcatraz
Fury
Crimson Tide
Black Hawk Down
The Grey
Space Jam
The Revenant
The Adventures of TinTin
Last Action Hero
Schindler’s List
Aynı listede yüzde 100 kadın diyaloğunun tek örneği var:
Now and Then
Bu bulgular sosyal medyada yoğun ilgi görürken, tepki gösterenlerin aslında fazla şaşırmadığı da gözlendi.
Bir kullanıcı, Bollywood ve Güney Kore gibi farklı film endüstrilerinin aynı sonucu verip vermeyeceğinin de incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.
010001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:26Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak
17:23Tarkan'dan milyonluk anlaşma
17:20Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti
17:15AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım
17:12Rusya Dışişleri: NATO'yu Ukrayna'nın üyeliğinin olası sonuçları hakkında uyardık
17:08Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
17:06Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde ofsayt rekoru
16:59Çavuşoğlu: Güney Kore ile swap anlaşması temelinde ticarette ulusal para birimleri kullanılabilir
16:56Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor
16:54Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı
16:52Katalan parlamentosu, DSG'nin kontrol ettiği 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimi' tanıdı
16:44Z kuşağı neden online alışverişi tercih ediyor?
16:41Pazardan koli muz aldı, içinden kokain çıktı
16:41BM, Afganistan'a ekonomik yardım için güven fonu oluşturdu
16:33İsrail Finans Bakanı: İran ile çatışma an meselesi
16:31Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli
16:29Kılıçdaroğlu: Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu, başka bir izahı yok
16:18Suudilere satılan Newcastle'dan taraftarlara uyarı: Ortadoğu'yu çağrıştıran cübbe ve sarık giymeyin
16:15Bayern Münih Başkanı Hainer, FIFA Başkanı'nın 2 yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrini reddetti
16:00Merkez Bankası rezervleri 125.7 milyar dolara ulaştı