İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Gazeteciler Günü paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun mesajında, "Hakikatin peşinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan, mesleğini onurlu bir biçimde icra eden tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Altun mesajında, "Hakikatin peşinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan, mesleğini onurlu bir biçimde icra eden tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Hakikatin peşinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan, mesleğini onurlu bir biçimde icra eden tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/vkIUpmJukb