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https://tr.sputniknews.com/20211021/lokomotiv-moskovayi-1-0-yenen-galatasaray-gruptaki-liderligini-pekistirdi-1050066564.html
Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla Lokomotiv Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:51+0300
2021-10-21T23:51+0300
2021-10-21T23:51+0300
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galatasaray, lokomotiv moskova, uefa avrupa ligi
Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla Lokomotiv Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçtan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı.