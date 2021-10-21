Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211021/lokomotiv-moskovayi-1-0-yenen-galatasaray-gruptaki-liderligini-pekistirdi-1050066564.html
Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla Lokomotiv Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:51+0300
2021-10-21T23:51+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050066617_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_eeb634a97a4e992da338f6f5a6ea1293.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050066617_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_bba8e1283ffb0d3d1daa16a29f9b4039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, lokomotiv moskova, uefa avrupa ligi

Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi

23:51 21.10.2021
© AAGalatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla Lokomotiv Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçtan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı.
700000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:03PFDK'dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza
DünProf. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki
DünLokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
DünPakistan'da fabrikada patlama: 2 ölü
DünVitor Pereira: Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz
DünCHP'li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP'liler zenginleşiyor
DünMardin’de 12 bin yıllık tapınak gün yüzüne çıkarıldı
DünFatih Erbakan: Paris İklim Anlaşması ile İstanbul Sözleşmesi'ni dayatan mihraklar aynı
DünCumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki
DünRus Dışişleri: Aliyev-Erdoğan önerisini destekliyoruz, ABD tekere çomak sokuyor
DünOtobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı
DünBinaya tırmanıp 40 bin liralık kablo çaldılar
DünİYİ Parti’den öğrenci affıyla ilgili Meclis’e kanun teklifi
DünFacebook telif hakları için birçok Fransız basın kuruluşlarına ödeme yapacak
DünDSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
DünGayrimenkul danışmanlık firmasından faiz yorumu: Elini çabuk tutup konut alan avantajı değerlendirir
DünTaraftardan Fenerbahçeli futbolculara tepki
DünEvlilik teklifi yapmak isteyen taksici kendini ve kız arkadaşını polise yakalattı
DünKooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
DünFahrettin Altun: Yarın İstanbul'da 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız