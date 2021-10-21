https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-savunma-bakanlari-toplantisi-karadenize-odaklanan-rusya-karsiti-master-plan-onaylandi-1050061920.html

NATO savunma bakanları toplantısı: Karadeniz'e odaklanan Rusya karşıtı master plan onaylandı

NATO savunma bakanları toplantısı: Karadeniz'e odaklanan Rusya karşıtı master plan onaylandı

NATO savunma bakanları, 'Baltık ve Karadeniz'de nükleer silahlar, bilgisayar ağlarının hacklenmesi ve uzaydan vuruşları içerebilecek eşzamanlı saldırılara'... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T21:36+0300

2021-10-21T21:36+0300

2021-10-21T22:02+0300

savunma

nato

rusya

abd

çin

uzay

hipersonik füze

siber savaş

ben wallace

annegret kramp-karrenbauer

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NATO-Rusya ilişkilerinin Moskova'ya göre Soğuk Savaş'tan bile kötü olduğu bir dönemde düzenlenen NATO savunma bakanlarının iki günlük toplantısında, 'Rusya tehdidini caydırma' kılıfına sokulan bir master plan onaylandı. Yeni dijital teknolojiler geliştirmeye temel finansman olarak 1 milyar dolarlık bir fonun da kabul edildiği toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifakımızı daha iyi ve modernize edilmiş planlarla güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.Bir yandan Washington'ın dikkati Çin'e karşı Asya-Pasifik'e yoğunlaşırken, Reuters'e göre NATO savunma bakanları tarafından kabul edilen master plan, 'Çin'e odaklanmanın artmasına rağmen, ittifakın temel amacının Rusya'yı caydırmak olduğunu yeniden teyit ediyor'.Buna göre genel strateji belirleyen kapsamlı belge niteliğindeki master plan, 'Rusya'nın çok cephede saldırı potansiyeline karşı savunma geliştirmeyi' öngörüyor, zira 'Baltık ve Karadeniz bölgelerinde nükleer silahlar, bilgisayar ağlarının hacklenmesi ve uzaydan saldırıları içerebilecek eşzamanlı saldırılara' hazırlanmayı amaçlıyor.Herhangi bir saldırgan niyeti olduğunu reddeden Moskova ise bu tür hazırlıklar ve faaliyetlerle Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye sokanın NATO olduğunu belirtiyor. Toplantı vesilesiyle Reuters'e konuşan ittifak yetkilileri, 'herhangi bir Rus saldırısının yakın olduğuna inanmadıklarını' vurguladı. Ancak diplomatlar, 'Rusya'nın ileri silah sistemleri geliştirip müttefiklerin sınırlarının giderek daha yakınına birlik ve teçhizat konuşlandırdığı' iddiası üzerinden 'Avrupa-Atlantik Bölgesinde Caydırıcılık ve Savunma Kavramı ile bunun stratejik uygulanması planına ihtiyaç olduğunu' savundu.Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın "Daha 21. yüzyıla özgü bir tehdidin varlığını ve onunla baş etme yollarını tanıyor" diye söz ettiği master plan için Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer "Caydırıcılığın yolu budur" dedi. Daha önce Nazi söylemini çağrıştırırcasına Rusya ile 'güç pozisyonu' üzerinden müzakere edilmesi gerektiğini söyleyerek Moskova ile diplomatik kriz çıkarmış olan Kramp-Karrenbauer, "Ve bu, Rusya'nın mevcut davranışı uyarınca benimseniyor, özellikle Baltık ülkelerinin hava sahalarını ihlal ettiğini, Karadeniz'deki ihlalleri artırdığını görüyoruz" iddiasına bulundu. '2022 sonunda daha ayrıntılı bölgesel planlar'ABD'li bir yetkili, master planın onaylanmasının, '2022 sonunda daha ayrıntılı bölgesel planlar hazırlanmasını sağlayacağını, bunun NATO'nun hangi ilave silahlara ihtiyaç duyduğuna ve birliklerini nasıl konumlandıracağına karar vermesine imkan tanıyacağını' söyledi. 2014'ten 2017'ye kadar Avrupa'daki ABD ordu kuvvetlerini komuta eden emekli general Ben Hodges, planın 'NATO'nun toplu savunmasında daha fazla insicamı teşvik edeceğini ve bunun da Karadeniz bölgesi için daha fazla kaynak anlamına geleceğini' umduğunu dile getirdi.'Karadeniz'i Baltıklara kıyasla daha fazla olası parlama noktası gördüğünü' vurgulayan Hodges, 'Karadeniz'de askeri varlık bulunduran Britanya, Fransa gibi büyük müttefiklerin azaldığına ve Türkiye'nin de daha çok Suriye'ye odaklandığına' dikkat çekti. Brüksel'deki Friends of Europe düşünce kuruluşunun uzmanlarından olan eski üst düzey NATO yetkilisi Jamie Shea, planın, 'büyük müttefiklerin Çin'in yükselen askeri gücüne karşı koymak için Hint-Pasifik'teki varlıklarını artırmaya çalıştığı sırada Rusya'ya odaklanmaya yardımcı olabileceğini' söyledi. Shea, "Şimdiye kadarki varsayım, Rusya'nın karın ağrısı olduğu, ancak yakın tehdit oluşturmadığı yönündeydi. Ancak Ruslar bazı endişe verici şeyler yapıyorlar. Robotik tatbikatlar yapıyorlar ve hipersonik seyir füzeleri gerçekten çok yıkıcı olabilir" dedi.NATO savunma bakanları Rusya karşıtı planı görüşürken, Pentagon'dan 'ABD kara kuvvetleri ile deniz kuvvetlerinin üç yeni hipersonik silah bileşeni denemesini başarıyla gerçekleştirdiği, bileşenlerin 2022'de hayata geçecek hipersonik füze sistemine entegre edileceği' açıklaması geldi.NATO savunma bakanları toplantısına katılmadan önce Karadeniz turuna çıkan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'de Rusya'ya rağmen Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek açıklaması sonrası, Ukrayna gibi Romanya'da da 'Rusya'ya karşı askeri işbirliğinin güçlendirilmesi' çağrısı yaptı.'Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin Rusya'nın bölgeyi askerileştirmesine karşı eyleme geçmesi gerektiğini' savunan Austin "Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ABD'nin ulusal çıkarıdır ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır" dedi. 2013-16 arasında ABD Genelkurmay Başkanı olan Savunma Bakanı, NATO'ya 2004 yılında katılan Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki bir hava üssünde 1000 ABD askerinin konuşlu olmasının 'potansiyel Rus saldırganlığına karşı güçlü bir caydırıcılık taşıdığını' öne sürdü. Washington, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine son dönemde yaptığı askeri yığınağı da Rusya tehdidiyle gerekçelendiriyor.

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