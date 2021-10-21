Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211021/otobus-soforu-yol-verme-tartismasinda-minibusun-onunu-kesip-sopayla-saldirdi-1050065086.html
Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı
Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün minibüsünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:07+0300
2021-10-21T23:07+0300
2021-10-21T23:07+0300
türkiye
şanlıurfa
kavga
otobüs
minibüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050065056_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_1b6e3482d22ff4d0ad54fe4f829c4d97.jpg
Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana gelen olayda, otogara giden yolcu otobüsünün şoförü ile minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay, trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050065056_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_572248f484a538eb447dd6b7c2276656.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şanlıurfa, kavga, otobüs, minibüs
Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün minibüsünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana gelen olayda, otogara giden yolcu otobüsünün şoförü ile minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.
Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay, trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.