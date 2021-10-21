https://tr.sputniknews.com/20211021/saglik-bakanligi-koronavirus-tablosunu-acikladi-28-bin-465-yeni-vaka198-can-kaybi-1050058416.html

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı: 28 bin 465 yeni vaka, 198 can kaybı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı: 28 bin 465 yeni vaka, 198 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T20:10+0300

2021-10-21T20:10+0300

2021-10-21T20:36+0300

vaka

koronavirüs

son dakika

vaka sayısı

fahrettin koca

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Salık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini sosyal medyadan paylaştı. Bakan Koca 'Durum Değerlendirmesi' başlıklı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:"Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Kovid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. “Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur” düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız."

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vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca