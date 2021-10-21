https://tr.sputniknews.com/20211021/umitcan-uygun-icin-agirlastirilmis-muebbet-talep-edildi-1050048381.html

Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ümitcan Uygun’un 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme'... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T15:53+0300

2021-10-21T15:53+0300

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türkiye

cinayet

ümitcan uygun

esra hankulu

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Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun’un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli Ümitcan Uygun’un “kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi

https://tr.sputniknews.com/20211018/esra-hankulunun-bilirkisi-raporu-mudahale-edilse-kurtulurdu-1049915813.html

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cinayet, ümitcan uygun, esra hankulu