https://tr.sputniknews.com/20211022/ak-partili-tayyar-ekonomi-yonetiminin-uyguladigi-yuksek-kur-politikasinin-bir-izahi-olsa-gerek-1050082498.html

AK Partili Tayyar: Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının bir izahı olsa gerek

AK Partili Tayyar: Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının bir izahı olsa gerek

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ardından döviz kurunun tırmanışa geçmesine ilişkin "Toplum tepkili, zihinler karışık. O... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T14:03+0300

2021-10-22T14:03+0300

2021-10-22T14:03+0300

ekonomi

ak parti

şamil tayyar

merkez bankası

döviz

faiz

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AK Partili Tayyar, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmesine ve ardından döviz kurunun yükselmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Tayyar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek" dedi."Toplum tepkili, zihinler karışık" diyen Tayyar, "O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html

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ak parti, şamil tayyar, merkez bankası, döviz, faiz