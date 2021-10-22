https://tr.sputniknews.com/20211022/applein-bagdat-caddesi-magazasi-acildi-1050074587.html

Apple'ın Bağdat Caddesi mağazası açıldı

Apple'ın Bağdat Caddesi mağazası açıldı

Apple, Bağdat Caddesi’ndeki mağazasının açılışı bugün gerçekleşti. Mağaza, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası oldu. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

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apple

türkiye

bağdat caddesi

mağaza

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Apple'ın İstanbul ve Türkiye'deki üçüncü mağazasında müşteriler Apple ürün ve servislerini inceleyebilecek veya ücretsiz 'Today at Apple' atölye çalışmalarına katılabilecek."Apple Bağdat Caddesi'nin açılışıyla, Türkiye'deki müşterilerimizle sahip olduğumuz derin ve uzun süreli ilişkilerimizi geliştirmekten heyecan duyuyoruz” diyen Apple'ın Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien sözlerini şöyle sürdürdü: “Apple Bağdat Caddesi’nin açılışıyla daha da çok müşteriyle buluşmak ve bu müşterilere İstanbul’daki yeni evimizde Apple’ın en iyi ürün ve hizmetlerini sunmak için sabırsızlanıyoruz."Apple, açılışı kutlamak için Perspektif İstanbul adlı altı haftalık bir Today at Apple programının lansmanını yapıyor. Katılımcılar, Murat Palta ile geleneksel minyatür çizimi ve illüstrasyonu, Magnum Photos fotoğrafçısı Sabiha Çimen ile görünmeyeni fotoğraflamayı ve görsel sanatçı Sinan Tuncay ile hareketli portre yaratmayı öğrenebilecekleri yüz yüze ve sanal atölye çalışmalarında yer alabiliyor.Mağaza aynı zamanda yaratıcı teknoloji uzmanları Tin Nguyen ve Ed Cutting ile Türk ses tasarımcısı Oğuz Öner tarafından özel olarak hazırlanmış bir artırılmış gerçeklik (AR) sergisine de ev sahipliği yapıyor.Mağaza açılış gününde yalnızca randevu ile ziyaret edilebiliyor.

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apple, bağdat caddesi, mağaza