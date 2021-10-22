Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211022/cokertmede-yanginin-ardindan-doga-yeniden-yeseriyor-1050088289.html
Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor
Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor
Bu yaz aylarında Türkiye’yi saran orman yangınları, ülkenin 54 şehrini etkiledi. Bu yangınlardan en çok etkilenen illerden biri olan Muğla’nın ormanlık... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T16:28+0300
2021-10-22T16:28+0300
yaşam
türkiye
muğla
bodrum
orman yangını
milas
çökertme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050088261_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_f043269760171cccac94002b7b26511d.jpg
2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı. Bu yangınlarda 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 54 ili yangınlarda etkilendi ve yangınlar 15 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarında Rusya, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, Ukrayna ve İspanya’dan destek de geldi.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre, yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan şehrin, bu senenin Temmuz ayında başlayan orman yangınlarında ormanlarının yüzde 8’i yok oldu. Şehrin Bodrum, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçeleri yangınlardan etkilendi.Milas’a bağlı Çökertme Koyu da yangından en çok etkilenen bölgeler içerisindeydi. Çökertme’nin sahilini saran yangın daha sonra bölgenin merkezine de ulaştı. Pek çok ev ve işyerinin zarar gördüğü Milas’ta yangın 11 günün sonunda kontrol altına alınabildi.Sputnik, yangın sonrası Çökertme’yi görüntüledi. Çökertme’de yangından 3 ay sonra doğanın yeniden yeşermeye başladığı görülüyor.
muğla
bodrum
milas
çökertme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Onur Özovalı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
Onur Özovalı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050088261_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_596cc77591c6d992ca31eabd68f55834.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, muğla, bodrum, orman yangını, milas, çökertme

Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor

16:28 22.10.2021
© Sputnik / Burcu Okutanorman yangını - çökertme - yeşerme
orman yangını - çökertme - yeşerme - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
Abone ol
Onur Özovalı - Sputnik Türkiye
Onur Özovalı
Tüm yazılar
Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Bu yaz aylarında Türkiye’yi saran orman yangınları, ülkenin 54 şehrini etkiledi. Bu yangınlardan en çok etkilenen illerden biri olan Muğla’nın ormanlık alanlarının yüzde 8’i yok oldu. Yeşillikleriyle meşhur Çökertme Koyu da yangına maruz kalan yerlerden biriydi. Yangınların söndürülmesinden 3 ay sonra Sputnik, Çökertme Koyu’nu görüntüledi.
2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı. Bu yangınlarda 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 54 ili yangınlarda etkilendi ve yangınlar 15 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarında Rusya, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, Ukrayna ve İspanya’dan destek de geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre, yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan şehrin, bu senenin Temmuz ayında başlayan orman yangınlarında ormanlarının yüzde 8’i yok oldu. Şehrin Bodrum, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçeleri yangınlardan etkilendi.
Milas’a bağlı Çökertme Koyu da yangından en çok etkilenen bölgeler içerisindeydi. Çökertme’nin sahilini saran yangın daha sonra bölgenin merkezine de ulaştı. Pek çok ev ve işyerinin zarar gördüğü Milas’ta yangın 11 günün sonunda kontrol altına alınabildi.
Sputnik, yangın sonrası Çökertme’yi görüntüledi. Çökertme’de yangından 3 ay sonra doğanın yeniden yeşermeye başladığı görülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:57Diyanet'ten 'baldız fetvası' haberine yanıt: Algı operasyonu
16:56'Sen Ben Lenin' 26 Kasım'da vizyona giriyor
16:54Fildişi avcılığı nedeniyle filler evrimleşerek diş çıkarmamaya başladı
16:50Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın ediyor: Çok güzel fiyatlar, memnunuz
16:32Haiti'de halk, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan insan kaçırma olaylarına karşı sokağa çıktı
16:31Güller: ABD’nin Uygur sorununda Çin’e karşı kaldırdığı sopaya Türkiye’nin destek vermemesi gerekir
16:28Eski hakem Selçuk Dereli: Serdar Tatlı yetmez, TFF de gitmeli
16:28Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor
16:22İBB Ulaşım Daire Başkanı: 3 yılda 10 kez değiştirilen otopark yönetmeliğini yargıya taşıyabiliriz
16:19Biden'ın canlı yayın sırasında yaptığı hareket sosyal medyanın ilgi odağı oldu
16:11Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Semin'den şaşırtan hareket: Verilen madalyayı tribüne fırlattı
16:01Öldürülen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu
15:55Gülse Birsel’den yeni proje
15:55Moldova, enerji alanında olağanüstü hal ilan edecek
15:49Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi
15:47Gintsburg: Rusya’da üretilen tüm aşılar sıkı kontrollerden geçiyor
15:35Lüksemburg, kenevir yetiştirmeyi ve tüketmeyi yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu
15:30RDIF: FDA’nın kararı, Sputnik V’nin öncüsü olduğu ‘aşı kokteyli’ yaklaşımının doğruluğunu gösteriyor
15:29Kurun enflasyona etkisi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Raporu'na yansıdı
15:27Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı