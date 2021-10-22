https://tr.sputniknews.com/20211022/cokertmede-yanginin-ardindan-doga-yeniden-yeseriyor-1050088289.html

Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor

Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor

Bu yaz aylarında Türkiye’yi saran orman yangınları, ülkenin 54 şehrini etkiledi. Bu yangınlardan en çok etkilenen illerden biri olan Muğla’nın ormanlık... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T16:28+0300

2021-10-22T16:28+0300

2021-10-22T16:28+0300

yaşam

türkiye

muğla

bodrum

orman yangını

milas

çökertme

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2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı. Bu yangınlarda 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 54 ili yangınlarda etkilendi ve yangınlar 15 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarında Rusya, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, Ukrayna ve İspanya’dan destek de geldi.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre, yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan şehrin, bu senenin Temmuz ayında başlayan orman yangınlarında ormanlarının yüzde 8’i yok oldu. Şehrin Bodrum, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçeleri yangınlardan etkilendi.Milas’a bağlı Çökertme Koyu da yangından en çok etkilenen bölgeler içerisindeydi. Çökertme’nin sahilini saran yangın daha sonra bölgenin merkezine de ulaştı. Pek çok ev ve işyerinin zarar gördüğü Milas’ta yangın 11 günün sonunda kontrol altına alınabildi.Sputnik, yangın sonrası Çökertme’yi görüntüledi. Çökertme’de yangından 3 ay sonra doğanın yeniden yeşermeye başladığı görülüyor.

muğla

bodrum

milas

çökertme

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2021

Onur Özovalı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg

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türkiye, muğla, bodrum, orman yangını, milas, çökertme