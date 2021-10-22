https://tr.sputniknews.com/20211022/cokertmede-yanginin-ardindan-doga-yeniden-yeseriyor-1050088289.html
Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor
Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor
Bu yaz aylarında Türkiye’yi saran orman yangınları, ülkenin 54 şehrini etkiledi. Bu yangınlardan en çok etkilenen illerden biri olan Muğla’nın ormanlık... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T16:28+0300
2021-10-22T16:28+0300
2021-10-22T16:28+0300
yaşam
türkiye
muğla
bodrum
orman yangını
milas
çökertme
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2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı. Bu yangınlarda 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 54 ili yangınlarda etkilendi ve yangınlar 15 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarında Rusya, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, Ukrayna ve İspanya’dan destek de geldi.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre, yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan şehrin, bu senenin Temmuz ayında başlayan orman yangınlarında ormanlarının yüzde 8’i yok oldu. Şehrin Bodrum, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçeleri yangınlardan etkilendi.Milas’a bağlı Çökertme Koyu da yangından en çok etkilenen bölgeler içerisindeydi. Çökertme’nin sahilini saran yangın daha sonra bölgenin merkezine de ulaştı. Pek çok ev ve işyerinin zarar gördüğü Milas’ta yangın 11 günün sonunda kontrol altına alınabildi.Sputnik, yangın sonrası Çökertme’yi görüntüledi. Çökertme’de yangından 3 ay sonra doğanın yeniden yeşermeye başladığı görülüyor.
muğla
bodrum
milas
çökertme
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Onur Özovalı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Onur Özovalı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
türkiye, muğla, bodrum, orman yangını, milas, çökertme
Çökertme’de yangının ardından doğa yeniden yeşeriyor
Bu yaz aylarında Türkiye’yi saran orman yangınları, ülkenin 54 şehrini etkiledi. Bu yangınlardan en çok etkilenen illerden biri olan Muğla’nın ormanlık alanlarının yüzde 8’i yok oldu. Yeşillikleriyle meşhur Çökertme Koyu da yangına maruz kalan yerlerden biriydi. Yangınların söndürülmesinden 3 ay sonra Sputnik, Çökertme Koyu’nu görüntüledi.
2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından
birini yaşadı
. Bu yangınlarda 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar ormanlık alan küle
döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 54 ili yangınlarda etkilendi ve yangınlar 15 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarında Rusya, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, Ukrayna ve İspanya’dan
destek de geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre, yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan şehrin, bu senenin Temmuz ayında başlayan orman yangınlarında ormanlarının yüzde 8’i yok oldu. Şehrin Bodrum, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçeleri yangınlardan etkilendi.
Milas’a bağlı Çökertme Koyu da yangından en çok etkilenen bölgeler içerisindeydi. Çökertme’nin sahilini saran yangın daha sonra bölgenin merkezine de ulaştı. Pek çok ev ve işyerinin zarar gördüğü Milas’ta yangın 11 günün sonunda kontrol altına alınabildi.
Sputnik, yangın sonrası Çökertme’yi görüntüledi. Çökertme’de yangından 3 ay sonra doğanın yeniden yeşermeye başladığı görülüyor.