https://tr.sputniknews.com/20211022/dugun-gununu-kabusa-ceviren-soygun-dis-cekim-yapan-ciftin-altinlarini-caldilar-1050081736.html

Düğün gününü kabusa çeviren soygun: Dış çekim yapan çiftin altınlarını çaldılar

Düğün gününü kabusa çeviren soygun: Dış çekim yapan çiftin altınlarını çaldılar

Adana’da bir çift, dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki altın, cep telefonu ve çanta çalındı. Gelin ve damat, düğün günü hayatlarının şokunu... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T13:40+0300

2021-10-22T13:40+0300

2021-10-22T13:41+0300

türkiye

düğün

altın

hırsızlık

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Adana’da iddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı’nın yanındaki ormanlık alana gitti.Çift, otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.'En çok telefonumun gitmesine üzüldüm'Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm” diye konuştu.

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düğün, altın, hırsızlık