Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211022/dugun-gununu-kabusa-ceviren-soygun-dis-cekim-yapan-ciftin-altinlarini-caldilar-1050081736.html
Düğün gününü kabusa çeviren soygun: Dış çekim yapan çiftin altınlarını çaldılar
Düğün gününü kabusa çeviren soygun: Dış çekim yapan çiftin altınlarını çaldılar
Adana’da bir çift, dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki altın, cep telefonu ve çanta çalındı. Gelin ve damat, düğün günü hayatlarının şokunu... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T13:40+0300
2021-10-22T13:41+0300
türkiye
düğün
altın
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050081549_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_d6d82122ccbccd39a64d88b41858de03.jpg
Adana’da iddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı’nın yanındaki ormanlık alana gitti.Çift, otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.'En çok telefonumun gitmesine üzüldüm'Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20200923/nikah-islemleri-icin-gittiler-parkta-uyuyakalip-dugun-parasini-caldirdilar-1042897201.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050081549_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_e83faf861698410b921f3e36a890f034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düğün, altın, hırsızlık

Düğün gününü kabusa çeviren soygun: Dış çekim yapan çiftin altınlarını çaldılar

13:40 22.10.2021 (güncellendi: 13:41 22.10.2021)
© İHAAdana'da altınları çalınan çift
Adana'da altınları çalınan çift - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© İHA
Abone ol
Adana’da bir çift, dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki altın, cep telefonu ve çanta çalındı. Gelin ve damat, düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı.
Adana’da iddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı’nın yanındaki ormanlık alana gitti.
Çift, otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

'En çok telefonumun gitmesine üzüldüm'

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.
Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm” diye konuştu.
Mersin'de nikah işlemleri öncesi fotoğraf çektirip, restoranda kutlama yaptıktan sonra gittikleri parkta ağacın altında uyuyakalan Mustafa Zülküflü (51) ile Fatma Polat'ın (35) 1800 euro ve 650 lirası ile cep telefonları çalındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2020
DÜNYA
Nikah işlemleri için gittiler, parkta uyuyakalıp düğün parasını çaldırdılar
23 Eylül 2020, 03:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:4633 gramlık muhabbet kuşu yaşam mücadelesi veriyor: Karnında tümör tespit edildi
13:40Düğün gününü kabusa çeviren soygun: Dış çekim yapan çiftin altınlarını çaldılar
13:37Rusya’da 53 milyondan fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı
13:31Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Okulları açık tutabilmek için 'havuzlanmış PCR testi' uygulanmalı
13:29Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası verildi
13:26Altun: 'Basın özgürlüğü' kisvesi altında ülkemizde 5. kol faaliyet yürütülmesine müsaade etmeyiz
13:22Eski ayakkabı hırsızlığına Yargıtay’dan karar: Cezası 7.5 sene
13:18Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi gri listeye almasının ne gibi sonuçları olabilir?
13:13Putin: Rusya ve İsrail'in Suriye'de özellikle terörle mücadelede örtüşen noktaları var
13:11Boşaltılan köyde on yıldır tek başına yaşayan Salman: Eşim keşke ölmeseydi de hiçbir şeyim olmasaydı
13:06Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı: 'Diğer eşi Topkapı Sarayı'nda'
13:06Anadolu Grubu, Moov'u Getir'e satıyor
12:57Hava sıcaklığı 10 derece düşecek: Karla karışık yağmur bekleniyor
12:50Kuzey Kıbrıs başbakanı şikayet etti, müstehcen videodaki kadın tutuklandı
12:47'ABD'li sınır yetkilileri sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor'
12:46Toplama merkezinde süt banyosu davasından beraat etmişti: Tazminat davası açacak
12:31Polonya'da on binlerce kadın, kürtaj için yurt dışına gitti ya da yasa dışı yöntemlere başvurdu
12:31Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, gözaltına alındı
12:28Metiner: Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı
12:27Rusya’da fabrikada patlama: 16 can kaybı