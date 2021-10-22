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Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz
Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" dedi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T11:07+0300
2021-10-22T11:07+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
denetim
medya
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 'Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi.Erdoğan, mesajında "Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır" dedi.Sosyal mecralarda denetimin zayıf olduğuna işaret eden Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211006/facebook-instagram-ve-whatsapp-gibi-sosyal-medya-tekellesmesi-de-coker-mi-1049564483.html
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recep tayyip erdoğan, sosyal medya, denetim, medya

Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

11:07 22.10.2021
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 'Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi.
Erdoğan, mesajında "Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır" dedi.
Sosyal mecralarda denetimin zayıf olduğuna işaret eden Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" diye konuştu.
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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