https://tr.sputniknews.com/20211022/erdogan-medya-ve-iletisim-konusunda-da-kendi-gobegimizi-kendimiz-kesmeliyiz-1050075987.html

Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" dedi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T11:07+0300

2021-10-22T11:07+0300

2021-10-22T11:07+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sosyal medya

denetim

medya

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 'Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi.Erdoğan, mesajında "Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır" dedi.Sosyal mecralarda denetimin zayıf olduğuna işaret eden Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211006/facebook-instagram-ve-whatsapp-gibi-sosyal-medya-tekellesmesi-de-coker-mi-1049564483.html

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recep tayyip erdoğan, sosyal medya, denetim, medya