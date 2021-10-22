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FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 82 tutuklama
FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 82 tutuklama
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 142 şüpheliden 82'si tutuklandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T22:29+0300
2021-10-22T22:29+0300
türkiye
fetö/pdy
tutuklama
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyon kapsamında, 1’i Albay, 1’i Binbaşı, 1’i Yüzbaşı, 3’ü Üsteğmen, 1’i Teğmen, 30 Astsubay, 11 Uzman Çavuş rütbesinde; 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1’i Sahil Güvenlik, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığına mensup 33’ü muvazzaf 48 asker şahıs, 110 darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere 20 Ekim saat 01.00 sıralarında baskın yapılmıştı.Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden 142'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu, 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı ise hakkındaki mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 5 şüphelinin de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi.56 kişinin ismini verdilerÖte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. İtirafçıların ifadelerinde teşhis ettikleri 56 şahsın işlem kaydı bulunmadığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapılacağı bildirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 89 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 82'si sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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fetö/pdy, tutuklama, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 82 tutuklama

22:29 22.10.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİFETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 142 şüpheliden 82'si tutuklandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 142 şüpheliden 82'si tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 142 şüpheliden 82'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında, 1’i Albay, 1’i Binbaşı, 1’i Yüzbaşı, 3’ü Üsteğmen, 1’i Teğmen, 30 Astsubay, 11 Uzman Çavuş rütbesinde; 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1’i Sahil Güvenlik, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığına mensup 33’ü muvazzaf 48 asker şahıs, 110 darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere 20 Ekim saat 01.00 sıralarında baskın yapılmıştı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden 142'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu, 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı ise hakkındaki mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 5 şüphelinin de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi.

56 kişinin ismini verdiler

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. İtirafçıların ifadelerinde teşhis ettikleri 56 şahsın işlem kaydı bulunmadığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapılacağı bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 89 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 82'si sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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