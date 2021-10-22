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Gaziantep'te IŞİD üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te IŞİD üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te IŞİD üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T22:15+0300
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işid
gaziantep
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Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, daha önce IŞİD içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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işid, gaziantep, tutuklama

Gaziantep'te IŞİD üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

22:15 22.10.2021
© AA / Elif Öztürkİstanbul - IŞİD operasyonu - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
İstanbul - IŞİD operasyonu - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA / Elif Öztürk
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Gaziantep'te IŞİD üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, daha önce IŞİD içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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