İBB Ulaşım Daire Başkanı: 3 yılda 10 kez değiştirilen otopark yönetmeliğini yargıya taşıyabiliriz

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan “2018 yılında yayınlanmış bir yönetmelik ve şu ana kadar onuncu değişikliği, üç yılda on defa değiştirilmiş. Bölge... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından otopark yönetmeliğinde gidilen değişiklik ile arazisi 250 metrekareden az olan binaların otopark ihtiyacı yol, cep ve bölge otoparkları ile karşılanması amaçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, yönetmelik değişimini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Cihan yönetmeliğin resmi gazetede ilk yayınladığı 2018 yılından beri on kere değiştiğini söyledi:“Yönetmeliği biz takip edemiyoruz artık. 2018 yılında yayınlanmış bir yönetmelik ve şu ana kadar onuncu değişikliği, üç yılda on defa değiştirilmiş. Hepsi resmi gazetede yayınlandı. O kadar büyük de bir yönetmelik değil, geçici maddelerle beraber toplam 17 maddelik bir yönetmelik. Her bir yönetmelik değişiminde aslında sadece bir tane maddeyi değil birkaç tane maddeyi de değiştirebiliyor.”‘Mevzuatta yol üstü otopark diye bir şey yok aslında’Mevzuat değişikliğinin öngördüğü işleyişi anlatan Cihan, mevzuattaki kavramların hukuktaki emsallerini “Çıkış amacı her bir daireye kendi parseli içinde araç otoparkı yapılmasıydı. Afet kapsamında ya da yıkılacak ve yenilenecek yapılara ilişkin bir başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptığınızda 250 metrekare veya daha düşük bir parseliniz varsa artık bina altına otopark yapmanıza gerek kalmıyor. Otopark ihtiyacınızı nasıl karşılayacaksınız? Eğer 250 metrekarelik bir alanda çekme mesafesi yoksa çift daireli ortalama 5-6 katlı bir bina yapabiliyorsunuz. 10 adet otoparka ihtiyacınız var diyelim. Yönetmelik diyor ki, buna sokakta yer belirle ve geçici olarak buradan karşıla. Bir taraftan da mevzuatta yol üstü otopark diye bir şey yok aslında. ‘Yol üstü otoparklardan para alınamaz’ mahkeme kararları var. Hiçbir yerde tanımlanmamış durumda, kimin işlettiği vs. hakkında bir kargaşa var zaten” diye aktardı.‘Binadaki ruhsatı ilçe belediyesi veriyor ama yol üstü otoparkını büyükşehir işletiyor’Cihan, yol üstü ibaresinin yönetmeliğe ilk kez geldiğini ve bu ibarenin ilçe ve büyükşehir belediyeleri arasında yetki sorunu yaratabileceği görüşünü “Yeni otopark yönetmeliği ile yol üstü otoparklar biliyorsunuz şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor. İlçe belediyelerinin bunu yönetme şansı yok ama ilçe belediyelerine bölgesel otoparklar verildi. Burada bir karmaşa var. Binadaki ruhsatı ilçe belediyesi veriyor ama yol üstü otoparkını büyükşehir işletiyor. Daha önce yol üstü demiyordu. İlk kez geldi. Daha önce yer altına otopark yapamıyorsanız bölge otoparkında yer gösterin gibi bir şey vardı. Bölge otoparkının bina sakinine ayrıldığına dair bir sistem yok ortada, hiçbir ilçe belediyesi bunu yapmaya başlamadı” diye açıkladı.‘İlçe belediyelerinin otopark tahsis yetkileri için bir dava sürecine girdik, henüz sonuçlanmadı’Cihan, yönetmeliğe İBB tarafından dava açma ihtimali konusunda “Belediye bu konuda bir dava açabilir. Henüz bir karar vermedik. İlçe belediyelerinin otopark tahsis yetkileri için bir dava sürecine girdik ama henüz sonuçlanmadı. Sadece İstanbul için geçerli değil, tüm Türkiye’de olan bir mesele. Başka davalar da var ama henüz sonuçlanmış değil” ifadelerini kullandı.

