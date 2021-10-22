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https://tr.sputniknews.com/20211022/moskovada-siddetli-ruzgar-kizil-meydani-kapattirdi-1050099533.html
Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı
Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı
Moskova’da şiddetli rüzgar yüzünden Kremlin duvarının hasar görmesi nedeniyle Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T23:02+0300
2021-10-22T23:02+0300
2021-10-22T23:02+0300
dünya
rusya
moskova
kızıl meydan
fırtına
cadde
rüzgar
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün zaman zaman saniyede 20 metre hıza ulaşan şiddetli rüzgarın etkisindeydi. Rüzgarın etkisiyle Kremlin duvarındaki inşaat iskelesi yıkılırken duvardaki dişlerden birinin kopmasına neden oldu. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak, “Kızıl Meydan’a giriş geçici olarak kapatıldı” diye bildirdi.Kremlin’nden yapılan açıklamada, bu olayda bir trajedi görmediklerini, restorasyon ustalarının zaten Kremlin duvarı dişleriyle çalışmayı planladığı ve kopan dişin de yeniden yapılacağı kaydedildi.
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rusya, moskova, kızıl meydan, fırtına, cadde, rüzgar, meydan
Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı
Moskova’da şiddetli rüzgar yüzünden Kremlin duvarının hasar görmesi nedeniyle Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün zaman zaman saniyede 20 metre hıza ulaşan şiddetli rüzgarın etkisindeydi.
Rüzgarın etkisiyle Kremlin duvarındaki inşaat iskelesi yıkılırken duvardaki dişlerden birinin kopmasına neden oldu. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak, “Kızıl Meydan’a giriş geçici olarak kapatıldı” diye bildirdi.
Kremlin’nden yapılan açıklamada, bu olayda bir trajedi görmediklerini, restorasyon ustalarının zaten Kremlin duvarı dişleriyle çalışmayı planladığı ve kopan dişin de yeniden yapılacağı kaydedildi.