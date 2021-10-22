https://tr.sputniknews.com/20211022/moskovada-siddetli-ruzgar-kizil-meydani-kapattirdi-1050099533.html

Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı

Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı

Moskova’da şiddetli rüzgar yüzünden Kremlin duvarının hasar görmesi nedeniyle Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T23:02+0300

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2021-10-22T23:02+0300

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Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün zaman zaman saniyede 20 metre hıza ulaşan şiddetli rüzgarın etkisindeydi. Rüzgarın etkisiyle Kremlin duvarındaki inşaat iskelesi yıkılırken duvardaki dişlerden birinin kopmasına neden oldu. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak, “Kızıl Meydan’a giriş geçici olarak kapatıldı” diye bildirdi.Kremlin’nden yapılan açıklamada, bu olayda bir trajedi görmediklerini, restorasyon ustalarının zaten Kremlin duvarı dişleriyle çalışmayı planladığı ve kopan dişin de yeniden yapılacağı kaydedildi.

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rusya, moskova, kızıl meydan, fırtına, cadde, rüzgar, meydan