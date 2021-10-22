Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
S&P, Türkiye'nin kredi notunu döviz cinsinde 'B+', yerel para biriminde 'BB-' olarak teyit etti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211022/moskovada-siddetli-ruzgar-kizil-meydani-kapattirdi-1050099533.html
Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı
Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı
Moskova’da şiddetli rüzgar yüzünden Kremlin duvarının hasar görmesi nedeniyle Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T23:02+0300
2021-10-22T23:02+0300
dünya
rusya
moskova
kızıl meydan
fırtına
cadde
rüzgar
meydan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101934/86/1019348648_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ce28ae1fba0bf83c46ce608d6549f5c3.jpg
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün zaman zaman saniyede 20 metre hıza ulaşan şiddetli rüzgarın etkisindeydi. Rüzgarın etkisiyle Kremlin duvarındaki inşaat iskelesi yıkılırken duvardaki dişlerden birinin kopmasına neden oldu. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak, “Kızıl Meydan’a giriş geçici olarak kapatıldı” diye bildirdi.Kremlin’nden yapılan açıklamada, bu olayda bir trajedi görmediklerini, restorasyon ustalarının zaten Kremlin duvarı dişleriyle çalışmayı planladığı ve kopan dişin de yeniden yapılacağı kaydedildi.
rusya
moskova
kızıl meydan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101934/86/1019348648_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_31e0e9cb695a05a86d8ba1de0dced0cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, kızıl meydan, fırtına, cadde, rüzgar, meydan

Moskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı

23:02 22.10.2021
© Sputnik / Sergey Pyatakov Moskova'da yılbaşı hazırlıkları
Moskova'da yılbaşı hazırlıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Abone ol
Moskova’da şiddetli rüzgar yüzünden Kremlin duvarının hasar görmesi nedeniyle Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün zaman zaman saniyede 20 metre hıza ulaşan şiddetli rüzgarın etkisindeydi.
Rüzgarın etkisiyle Kremlin duvarındaki inşaat iskelesi yıkılırken duvardaki dişlerden birinin kopmasına neden oldu. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak, “Kızıl Meydan’a giriş geçici olarak kapatıldı” diye bildirdi.
Kremlin’nden yapılan açıklamada, bu olayda bir trajedi görmediklerini, restorasyon ustalarının zaten Kremlin duvarı dişleriyle çalışmayı planladığı ve kopan dişin de yeniden yapılacağı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:04Bakan Bilgin: Türkiye, dolar, faiz ve enflasyon sarmalını kıracak
00:04Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi
DünS&P, Türkiye'nin kredi notunu döviz cinsinde 'B+', yerel para biriminde 'BB-' olarak teyit etti
Dün‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ başlıyor: AKM’de opera, Galata’da Cumhuriyet konseri düzenlenecek
DünKediler için koronavirüs aşısı geliştirildi
DünBakan Pakdemirli: Türkiye ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir
DünRus keman virtüözü Kravçenko: Türk dinleyiciler vefakâr ve müziğe yatkın
DünMacron, 100 euro'luk enflasyon tazminatını 'daha adil ve hedefli' olarak nitelendirdi
DünMoskova’da şiddetli rüzgar Kızıl Meydan’ı kapattırdı
DünMiçotakis: Türkiye’ye göç mutabakatına ilişkin yapılan çağrı, AB bildirisine benim çabamla eklendi
DünMeksika’da bir şehir, kendi dijital para birimi Hoozie'yi piyasa sürdü
DünCHP lideri Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu öyle 10-15 yıl değil, 1 yıl içinde bitireceğiz
DünBakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye Küba değil
DünFilm setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin: Kalbim kırık
DünFETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 82 tutuklama
DünABD'nin İklim Değişikliği Hakkında Ulusal İstihbarat Tahmini'ne göre gelecek, distopik filmden beter
DünGaziantep'te IŞİD üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
DünElazığ'da yolcu treni otomobile çarptı: 2 yaralı
DünABD Kongre üyelerinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın
DünDoğu Anadolu’da Pazartesi’den itibaren kar bekleniyor: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek