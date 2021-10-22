https://tr.sputniknews.com/20211022/oldurulen-youtuber-gabby-petitonun-cinayet-suphelisi-nisanlisi-olu-bulundu-1050087186.html

Öldürülen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu

Öldürülen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu

ABD makamları, öldürülen gezgin ve internet ünlüsü Gabby Petito'un cinayet şüphelisi nişanlısı Brian Laundrie'nin cansız bedeninin Florida'daki bir doğa koruma... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T16:01+0300

2021-10-22T16:01+0300

2021-10-22T16:01+0300

yaşam

ceset

cinayet

youtuber

gabby petito

brian laundrie

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Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada, geçen haftalarda öldürülen, gezi videolarıyla ünlü YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'nin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Daha önce T. Mabry Carlton Jr. Anı Koruma Alanı ve Myakkahatchee Creed Çevre Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulunmuştu.Açıklamada, "Diş tanımlama kayıtlarının karşılaştırılması, ceset kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğunu doğruladı" denildi.Yapılan aramada, Laundrie'ye ait bir çanta ve bir defterin de dahil olmak üzere bazı kişisel eşyalar da bulundu.Eylül ayında 23 yaşındaki Laundrie'nin, ölü bulunan 22 yaşındaki Petito'nun öldürülmesinde parmağı olduğu belirtilmişti.Petito'nun cesedi, 19 Eylül'de Wyoming eyaletinde bulunmuş ve daha sonra polis birimleri, boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti.FBI, Laundrie'nin ölümüne dair detaylı bir bilgi paylaşmadı.

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ceset, cinayet, youtuber, gabby petito, brian laundrie