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Öldürülen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu
Öldürülen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu
ABD makamları, öldürülen gezgin ve internet ünlüsü Gabby Petito'un cinayet şüphelisi nişanlısı Brian Laundrie'nin cansız bedeninin Florida'daki bir doğa koruma... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T16:01+0300
2021-10-22T16:01+0300
yaşam
ceset
cinayet
youtuber
gabby petito
brian laundrie
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Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada, geçen haftalarda öldürülen, gezi videolarıyla ünlü YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'nin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Daha önce T. Mabry Carlton Jr. Anı Koruma Alanı ve Myakkahatchee Creed Çevre Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulunmuştu.Açıklamada, "Diş tanımlama kayıtlarının karşılaştırılması, ceset kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğunu doğruladı" denildi.Yapılan aramada, Laundrie'ye ait bir çanta ve bir defterin de dahil olmak üzere bazı kişisel eşyalar da bulundu.Eylül ayında 23 yaşındaki Laundrie'nin, ölü bulunan 22 yaşındaki Petito'nun öldürülmesinde parmağı olduğu belirtilmişti.Petito'nun cesedi, 19 Eylül'de Wyoming eyaletinde bulunmuş ve daha sonra polis birimleri, boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti.FBI, Laundrie'nin ölümüne dair detaylı bir bilgi paylaşmadı.
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ceset, cinayet, youtuber, gabby petito, brian laundrie

Öldürülen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı ölü bulundu

16:01 22.10.2021
© REUTERSGabby Petito - Brian Laundrie
Gabby Petito - Brian Laundrie - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS
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ABD makamları, öldürülen gezgin ve internet ünlüsü Gabby Petito'un cinayet şüphelisi nişanlısı Brian Laundrie'nin cansız bedeninin Florida'daki bir doğa koruma alanında bulunduğunu bildirdi.
Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada, geçen haftalarda öldürülen, gezi videolarıyla ünlü YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'nin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Daha önce T. Mabry Carlton Jr. Anı Koruma Alanı ve Myakkahatchee Creed Çevre Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulunmuştu.
Açıklamada, "Diş tanımlama kayıtlarının karşılaştırılması, ceset kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğunu doğruladı" denildi.
Yapılan aramada, Laundrie'ye ait bir çanta ve bir defterin de dahil olmak üzere bazı kişisel eşyalar da bulundu.
Eylül ayında 23 yaşındaki Laundrie'nin, ölü bulunan 22 yaşındaki Petito'nun öldürülmesinde parmağı olduğu belirtilmişti.
Petito'nun cesedi, 19 Eylül'de Wyoming eyaletinde bulunmuş ve daha sonra polis birimleri, boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti.
FBI, Laundrie'nin ölümüne dair detaylı bir bilgi paylaşmadı.
Günlerdir aranan ABD'li sosyal medya fenomeni ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
DÜNYA
Günlerdir aranan ABD'li sosyal medya fenomeni ölü bulundu
22 Eylül, 16:44
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