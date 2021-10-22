https://tr.sputniknews.com/20211022/rus-askeri-uzman-ukraynanin-nato-girmesi-turkiyeyi-zor-durumda-birakacak-1050071599.html

Rus askeri uzman: Ukrayna’nın NATO girmesi Türkiye'yi zor durumda bırakacak

Rus askeri uzman: Ukrayna’nın NATO girmesi Türkiye'yi zor durumda bırakacak

Ukrayna yönetiminin, NATO üyeliğine hazır oldukları açıklamasını değerlendiren Rus uzman Kostikin, Ukrayna’nın ittifaka katılabilmesi için bir dizi sorunu... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T05:39+0300

2021-10-22T05:39+0300

2021-10-22T05:39+0300

görüş

rusya

ukrayna

nato

türkiye

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve Kiev’in Donbas Temas Grubu Heyeti’nin Sözcüsü Aleksey Arestoviç, ülkesinin NATO’ya katılmaya hazır olduğunu söyledi. Arestoviç, Ukrayna üyeliğinin ittifaka “dev güç” katacağını savundu.Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna’nın çoktandır NATO üyeliğine hazır olduğunu belirterek, bu konuda şu yorumda bulundu:Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ayrıca diğer üyelere ek yük olacağı görüşünü dile getiren Rus uzman, “Ukrayna fakir ülke. Bu da Ukrayna’ya, sadece askeri değil diğer alanlarda da destek sağlanması gerekeceği anlamına geliyor. Bunu, diğer NATO üyelerine verilen destekten keserek yapmak zorunda kalacakları ortada” ifadesini kullandı.Bu üyeliğin, bölgedeki gerilimin artmasına yol açabileceğini belirten Kostikin sözlerini şöyle sürdürdü:

rusya

ukrayna

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2021

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rusya, ukrayna, nato, türkiye