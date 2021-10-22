Rusya’dan Türkiye’ye Rus vatandaşlarının gözaltına alınmasına açıklık getirme talebi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İstanbul ve Antalya’daki gözaltılar ve takiben birkaç Rus vatandaşın da gözaltına alınması ile ilgili durumu yakından takip ediyoruz. Rusya’nın Türkiye’deki misyonları, gereken açıklamaları almak için Türk makamlarına resmi başvurularda bulundu” ifadesine yer verildi.Başvuruların, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Antalya’daki konsolosluklar üzerinden yapıldığı belirtilen açıklamada, “İlgili davanın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Türk makamlarıyla temas halindeyiz. Bu konuda Türk meslektaşlarımızdan en kısa zamanda kapsamlı bilgi almayı umuyoruz” dendi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de birkaç Rus vatandaşın gözaltına alınmasıyla ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İstanbul ve Antalya’daki gözaltılar ve takiben birkaç Rus vatandaşın da gözaltına alınması ile ilgili durumu yakından takip ediyoruz. Rusya’nın Türkiye’deki misyonları, gereken açıklamaları almak için Türk makamlarına resmi başvurularda bulundu” ifadesine yer verildi.
Başvuruların, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Antalya’daki konsolosluklar üzerinden yapıldığı belirtilen açıklamada, “İlgili davanın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Türk makamlarıyla temas halindeyiz. Bu konuda Türk meslektaşlarımızdan en kısa zamanda kapsamlı bilgi almayı umuyoruz” dendi.