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Sağlık Bakanlığı: Şehidimizin getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı
Sağlık Bakanlığı: Şehidimizin getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı
Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T03:48+0300
2021-10-22T03:52+0300
türkiye
şehit
sağlık bakanlığı
soruşturma
başhekim
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Sağlık Bakanlığı , Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilmesine ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında açıklama yaptı.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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şehit, sağlık bakanlığı, soruşturma, başhekim

Sağlık Bakanlığı: Şehidimizin getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

03:48 22.10.2021 (güncellendi: 03:52 22.10.2021)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı , Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilmesine ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır."
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