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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının sektörü tedirgin ettiğini ifade etti... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T14:44+0300
2021-10-22T14:44+0300
ekonomi
rifat hisarcıklıoğlu
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararını değerlendirdi. Twitter'dan açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html
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rifat hisarcıklıoğlu, tobb

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması

14:44 22.10.2021
© AA / Gökhan BalcıTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA / Gökhan Balcı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının sektörü tedirgin ettiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, enflasyonun düşmesini temenni ettiğini söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararını değerlendirdi.
Twitter'dan açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir" dedi.
Hisarcıklıoğlu, "Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya çekti
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