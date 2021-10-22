https://tr.sputniknews.com/20211022/tobb-baskani-hisarciklioglundan-faiz-indirimi-aciklamasi-1050083914.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının sektörü tedirgin ettiğini ifade etti... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T14:44+0300

2021-10-22T14:44+0300

2021-10-22T14:44+0300

ekonomi

rifat hisarcıklıoğlu

tobb

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararını değerlendirdi. Twitter'dan açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html

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rifat hisarcıklıoğlu, tobb