https://tr.sputniknews.com/20211023/acik-toplum-vakfi-erdoganin-kavalaya-yonelik-soros-artigi-sozlerine-yanit-verdi-1050110148.html

Açık Toplum Vakfı, Erdoğan'ın Kavala'ya yönelik 'Soros artığı' sözlerine yanıt verdi

Açık Toplum Vakfı, Erdoğan'ın Kavala'ya yönelik 'Soros artığı' sözlerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için söylediği 'Soros artığı' sözlerine karşı Açık Toplum Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Erdoğan... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T16:25+0300

2021-10-23T16:25+0300

2021-10-23T16:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

aihm

george soros

soros vakfı

insan hakları

büyükelçi

osman kavala

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ekim’de Afrika ziyareti dönüşü uçakta yaptığı konuşmada Osman Kavala için söylediği 'Soros artığı' sözlerine karşı Açık Toplum Vakfı yazılı bir açıklama yaptı. Vakıf, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye cumhurbaşkanını, sahte suçlamalarla dört yıl hapis yatmış iş insanı ve hayırsever Osman Kavala davasıyla ilgili gerçekleri gizlemek amacıyla George Soros'un adını anmaktan vazgeçmeye” çağırdı.Açık Toplum Vakfı Başkanı Mark Malloch-Brown, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetinin daha önce İstanbul'da memnuniyetle karşıladığı George Soros'a yönelik aşağılayıcı dili, Osman Kavala'nın masum olduğu ve serbest bırakılması gerektiği gerçeğinden uzaklaştırma çabasıdır" ifadelerini kullandı. Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısının yinelendiği açıklamada, 2018 yılına kadar Açık Toplum Vakfı'nın tüm faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlendiğine de dikkat çekildi.Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle 18 Ekim'de ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın yayımladığı ortak açıklamanın bu ülkelerden bazılarının Ankara Büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Osman Kavala'yı 'Soros artığı' diye niteledirmişti. ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri için şunları söylemişti: "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane Büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın"

https://tr.sputniknews.com/20211022/osman-kavala-bundan-sonra-durusmalara-katilmamin-anlamsiz-olacagina-inaniyorum-1050090065.html

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recep tayyip erdoğan, aihm, george soros, soros vakfı, insan hakları, büyükelçi, osman kavala