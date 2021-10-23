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Eski bakan: Kiev, oy endişesiyle Kırım ve Donbass'ın Ukrayna'ya dönmesini istemiyor
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOUkrayna bayrağı
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Eski Ukrayna Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Yevgeniy Çernovenko, Kiev'in aslında Kırım ve Donbass'ın ülke topraklarına dönmesini istemediğini söyledi.
Ukrayna basınına demeç veren Çernovenko, hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in hem de selefi Pyotr Poroşenko'nun oy endişesiyle Kırım ve Donbass'ın Ukrayna'ya dönmesini istemediğini ifade etti.
Çernovenko, "Bunun hem Poroşenko döneminde hem de şu anda olduğunu biliyorsunuz. Kırım ve Donbass'ın bize ait olduğunu söyleyerek insanlarla alay etseler de, aslında o bölgelerin Ukrayna'ya bağlanmasını istemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Zira o bölgelerdeki halk Poroşenko ve Zelenskiy aleyhinde oy kullanıyor" dedi.
Çernovenko, Kırım, Donetsk ve Lugansk'taki sakinlerin Ukrayna seçimlerine katılması halinde 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi'ne oy verebileceğinin altını çizdi.
Çernovenko, Kiev'in Kırım, Donetsk ve Lugansk'taki sakinlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışmadığını, sıradan insanlara karşı 'askeri güç dili' kullandığını vurguladı.
Çernovenko, "Bunun hem Poroşenko döneminde hem de şu anda olduğunu biliyorsunuz. Kırım ve Donbass'ın bize ait olduğunu söyleyerek insanlarla alay etseler de, aslında o bölgelerin Ukrayna'ya bağlanmasını istemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Zira o bölgelerdeki halk Poroşenko ve Zelenskiy aleyhinde oy kullanıyor" dedi.
Çernovenko, Kırım, Donetsk ve Lugansk'taki sakinlerin Ukrayna seçimlerine katılması halinde 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi'ne oy verebileceğinin altını çizdi.
Çernovenko, Kiev'in Kırım, Donetsk ve Lugansk'taki sakinlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışmadığını, sıradan insanlara karşı 'askeri güç dili' kullandığını vurguladı.