https://tr.sputniknews.com/20211023/istanbulda-bir-kisi-sopayla-taksiyi-parcaladi-1050106234.html

İstanbul'da bir kişi sopayla taksiyi parçaladı

İstanbul'da bir kişi sopayla taksiyi parçaladı

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, eskiden çalıştığı taksi durağına gelerek, eline aldığı sopayla park halindeki taksiyi parçaladı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T10:54+0300

2021-10-23T10:54+0300

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yaşam

istanbul

saldırı

sultangazi

taksi

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İstanbul Sultangazi'deki olay, önceki gün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde sopa ve bıçak bulunan Ö.Ö., eskiden çalıştığı taksi durağına geldi. Ö.Ö., kısa bir süre sonra durak önündeki taksiye sopayla vurmaya başladı.Aracın camlarını kırdıktan sonra, hırsını alamayan Ö.Ö., bu sefer de kaportaya ve kapılara vurmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Elindeki bıçakla kimseyi yanına yaklaştırmayan saldırgan, daha sonra olay yerinde bulunan bir kişiye doğru koştu. Bu sırada Ö.Ö., polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Polis merkezi amirliğine götürülen Ö.Ö.'nün alkollü olduğu iddia edildi.Taksinin şoförü olan Yunus Mazhar S., ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracının parçalanışını kaydeden sürücünün saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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sultangazi

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istanbul, saldırı, sultangazi, taksi