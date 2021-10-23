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Rostec: İskender füze kompleksi, yabancı bir ülkede başarıyla test edildi
Rostec: İskender füze kompleksi, yabancı bir ülkede başarıyla test edildi
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec, İskender-E operasyonel-taktik füze kompleksinin yabancı bir ülkenin topraklarında yapılan atışlar sırasında hedefi... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T16:09+0300
2021-10-23T16:09+0300
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Rostec Silah Sistemleri Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İskender-E füzesinin, söz konusu kompleksten sipariş eden partner ülkenin topraklarında test edildiğini söyledi.Ozdoyev, yapılan atışlarda İskender-E'nin benzeri görülmemiş bir doğruluk ortaya koyduğunu belirtti.Test için 180 kilometre uzaktaki bir noktaya 30x30 metre ölçülerindeki platform kurulduğunu ve üzerine eski askeri teçhizat yerleştirildiğini anlatan Ozdoyev, "Kompleks tarafından fırlatılan balistik füze 180 kilometreyi kat ederek tam olarak hedefin üzerindeki artı işaretini vurdu. Bu, hedefin etrafına kurulan kameralar tarafından doğrulandı. Rostec işletmelerinin geliştirdiği bir ürün, bir kez daha kendini ispatladı" dedi.'Partner ülkenin general kadrosu atışları izledi'Rostec bünyesindeki KBM İhracat-İthalat Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Romanyuk, atışlar sırasında partner ülkenin general kadrosunun da hazır bulunduğunu söyledi.Romanyuk, "Füze tam olarak 'artı' işaretini vurunca, alkışlar uzun süre kesilmedi" diye konuştu.
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tatbikat, rostec, deneme, iskender füzeleri

Rostec: İskender füze kompleksi, yabancı bir ülkede başarıyla test edildi

16:09 23.10.2021
© Fotoğraf : RostecRostec
Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Fotoğraf : Rostec
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Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec, İskender-E operasyonel-taktik füze kompleksinin yabancı bir ülkenin topraklarında yapılan atışlar sırasında hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu.
Rostec Silah Sistemleri Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İskender-E füzesinin, söz konusu kompleksten sipariş eden partner ülkenin topraklarında test edildiğini söyledi.

Ozdoyev, yapılan atışlarda İskender-E'nin benzeri görülmemiş bir doğruluk ortaya koyduğunu belirtti.

Test için 180 kilometre uzaktaki bir noktaya 30x30 metre ölçülerindeki platform kurulduğunu ve üzerine eski askeri teçhizat yerleştirildiğini anlatan Ozdoyev, "Kompleks tarafından fırlatılan balistik füze 180 kilometreyi kat ederek tam olarak hedefin üzerindeki artı işaretini vurdu. Bu, hedefin etrafına kurulan kameralar tarafından doğrulandı. Rostec işletmelerinin geliştirdiği bir ürün, bir kez daha kendini ispatladı" dedi.

'Partner ülkenin general kadrosu atışları izledi'

Rostec bünyesindeki KBM İhracat-İthalat Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Romanyuk, atışlar sırasında partner ülkenin general kadrosunun da hazır bulunduğunu söyledi.

Romanyuk, "Füze tam olarak 'artı' işaretini vurunca, alkışlar uzun süre kesilmedi" diye konuştu.
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